Burun karıştırmanın psikolojisi

Yanıt: Saygın tıp dergisi 'Journal of Clinical Psychiatry'nin Şubat 1995 sayısında yer alan, ABD'de Wisconsin'de yaşayan 100 yetişkin kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, burun karıştıranlar yaptıklarından dolayı suçluluk ya da dışlanmışlık hissetmiyorlar. Makale ayrıca bu alışkanlığın evrensel olduğunu söylüyor.

Aynı dergi, 2001 yılında Hindistan'da bir grup yetişkin üzerinde yürütülen başka bir çalışmaya da yer verildiğini, buna göre burun karıştırma sıklığının ortalama olarak günde dört sefer olduğunu yazıyor. Ancak bu davranışın hastalık haline gelmesi için bunun kompulsif (bastırılması güç bir duygunun etkisiyle yapılan) bir nitelik kazanması gerekir.

Kompulsif burun karıştırma tıp dilinde 'Rhinotillexomania' olarak bilinir. Bu hastalık burun kanamasına (epistaksis) veya nasal septal perforation'a (burun deliklerini ayıran duvarın delinmesi) yol açabilir.

Kompulsif burun karıştırmanın nedeni henüz tam olarak bilinmiyor fakat aşırı durumlarda psikiyatrik bir hastalığın belirtisi olabilir. Wisconsin çalışmasında, bir kişinin burun deliklerini günde iki saat karıştırdığını ortaya çıkartmış.

Infection Control and Hospital Epidemiology isimli tıp dergisinde yer alan Hollandalı bilim insanlarının yürüttüğü bir araştırmanın sonuçlarına göre burun karıştırmanın sıklığı, burunda 'Stafilokok Aureus' isimli bakterinin varlığı ile ilişkilidir. Bu bakteri insanların %25'i tarafından taşınır. Ancak bakterinin kötü bir şekli 'et yiyen' enfeksiyonlara dönüşebilir.