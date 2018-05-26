Bursa'yı sağanak vurdu (5)

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HAYVANLAR TELEF OLDU Merkez Osmangazi ilçesi, Hüdavendigar Mahallesi, Bend Caddesi üzerindeki evleri su bastı

26 Mayıs 2018 00:36

HAYVANLAR TELEF OLDU
Merkez Osmangazi ilçesi, Hüdavendigar Mahallesi, Bend Caddesi üzerindeki evleri su bastı.  Hayvanları telef olan Ali Kallem isimli vatandaş ise bu duruma isyan etti. \"İkinci kez burası böyle oldu diyen\" vatandaş Ali Kallem, \"Belediye dere kenarındaki işletmelerden kira alsın, biz burada rezillik çekelim. Her şeyimiz battı. Bu 2 oldu. Biz burada her sene böyle perişan mı olacağız? Birileri para kazansın, halk perişan olsun. Olacak iş mi bu. 100 tane tavuğum kümeste telef oldu. Kümeste hepsi kapalıydı, hepsi telef oldu\" ifadelerini kullandı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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