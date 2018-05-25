Bursa'yı sağanak vurdu

Mehmet İNAN- Hayrettin GÖK/BURSA, (DHA)- BURSA\'da sağanak etkili oldu. Mustafakemalpaşa ilçesi Taşpınar köyünde evlerin birçoğu sular altında kalırken, 3 koyun boğularak telef oldu. Orhaneli Yolu\'ndaki Doğancı Barajı yakınında araçlar mahsur kalırken, sel suları bir kamyonu sürükledi.

Marmara Bölgesi\'nde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Mustafakemalpaşa ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki 800 haneli Taşpınar köyünde oluşan sel nedeniyle evler sular altında kalırken, 3 koyun boğularak telef oldu. Evlerdeki sular da itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı.

Bursa\'nın Orhaneli yolu üzerindeki Doğancı Barajı yakınlarında ise sel suları nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sel suları bir kamyonu sürüklerken, araç sürücüleri yola devam etmek için suların çekilmesini bekledi.

Bu arada merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi\'nden geçen Nilüfer Deresi\'nin taşması nedeniyle birçok ev ve işyeri sular altında kalırken, özel bir kreşte mahsur kalan çocukları aileleri kucaklarında taşıdı.



FOTOĞRAFLI