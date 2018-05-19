Bursaspor'un 2017-2018 sezonu haritası

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR, istikrarsız bir sezonu geride bırakırken şampiyonluk sonrası en kötü ikinci sezonunu yaşadı. Kulübe veda eden Batalla en fazla gole katkı veren isim olurken, Titi ise en fazla şans bulan oyuncu olarak dikkat çekti.

Bursaspor için 2017-2018 sezonunun heyecanı sona erdi. Ligde sezonu 39 puanla kapatan yeşil beyazlılar, bir ara küme düşme korkusu yaşamasına karşın son maçlarda aldığı kritik galibiyetlerle lige yeniden tutundu. İstikrarsız bir sezon geçiren Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na da son 16 turunda veda etti. Sezon boyunca 40 resmi maça çıkan yeşil-beyazlılar, bu mücadelelerin 15’inde galibiyete uzanırken, 7 karşılaşma berabere bitti ve 18 maçta ise sahadan yenilgi ile ayrıldı.

EN ÇOK GOLE KATKI BATALLA\'DAN

Bursaspor’da en fazla gole katkı veren isim kaptan Pablo Martin Batalla oldu. Yeşil beyazlı ekibe veda eden Arjantinli oyuncu sezonu 5 gol ve 7 asist ile tamamladı. En fazla gol sevinci yaşayan Bogdan Stancu ise 8 kez rakip fileleri havalandırırken tüm golleri lig maçlarında geldi. Stancu’nun yanı sıra Pablo Martin Batalla, Aziz Behich ve Dzon Delarge da 5’er golle sezonun en golcü isimleri arasında yer aldı. En fazla asist yapan Pablo Martin Batalla, 7 asistini de lig maçlarında gerçekleştirirken, Arjantinli yıldızı Yusuf Erdoğan 5 asist ile takip etti.

EN FARKLI GALİBİYET: 4-0

Yeşil beyazlılar, sezon boyunca en farklı galibiyetini ise 4-0’lık sonuçlarla elde etti. Ligin 10’uncu haftasında Bursa’da oynanan maçta Antalyaspor’u 4-0 yenen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Tur mücadelesinde de Bursa’da bu kez Tarsus İdman Yurdu’na karşı aynı skorla galip geldi. Bursaspor, en farklı mağlubiyetini ise Galatasaray deplasmanında aldı. Ligin 23’üncü haftasında İstanbul’da oynanan maçı yeşil beyazlılar 5-0 kaybetti.

EN İSTİKRARLI OYUNCU TITI

Bursaspor’un en istikrarlı futbolcusu ise Titi oldu. 31’i lig, 5’i ise kupa olmak üzere toplamda 36 maçla sezonu tamamlayan Brezilyalı savunmacı, 3 bin 233 dakika ile takımda en fazla süre sahada kalan oyuncu oldu. Titi’yi ise Aziz Behich ve kaleci Harun Tekin takip etti. Yeşil beyazlılarda sezon boyunca ise 37 farklı oyuncu forma şansı buldu.

ALTYAPIDAN 8 OYUNCU FORMA GİYDİ

Yeşil-beyazlıların altyapısı, bu sezon da kendisini gösterdi. Bursaspor’da toplamda altyapıdan çıkan 8 oyuncu süre aldı. A Milli takıma da çağrılan Ertuğrul Ersoy’un başını çektiği listede Furkan Soyalp, Muhammed Şengezer, Kubilay Kanatsızkuş, Rüştü Hanlı, Burak Kapacak, Çağatay Yılmaz ve Muhammed Emin Sarıkaya yer aldı. Burak, Çağatay ve Muhammed Emin, Timsah’ın son lig maçında forma şansı bulmuştu.

EN HIRÇIN FUTBOLCU DA TITI

Bursaspor’un en hırçın futbolcusu da Titi oldu. Brezilyalı savunmacı sezonu 8’i sarı ve biri kırmızı olmak üzere toplamda 9 kart ile tamamladı. Titi ayrıca, ligde yalnızca 3 maçı kaçırırken bu 3 maçta da kart cezası nedeniyle oynayamadı. Titi’nin yanı sıra Aziz Behich sezonu 8 sarı kart ve Batalla da 7 sarı kart ile tamamladı.

ŞAMPİYONLUK SONRASI 2\'NCİ EN KÖTÜ SEZON

Sezon başarısına bakıldığında ise Bursaspor, son dönemlerin en kötü sezonlarından birini yaşadı. Ligde şampiyonluk yaşadığı 2009-2010 sezonunun ardından yeşil beyazlılar, en kötü ikinci sezonunu geride bıraktı. Bu sezon ligde 39 puan toplayabilen Bursaspor, geçtiğimiz sezon ise en kötü sezonunu geçirerek 38 puanda kalmıştı.

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