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Spor

Bursaspor'dan Yalçın Cambaz açıklaması

Bursaspor'dan Yalçın Cambaz açıklaması BURSA,(DHA) -  Tesislerde yaşadığı rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Bursaspor Denetleme Kurulu Başkanı Yalçın Cambaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı

05 Kasım 2018 21:41

Bursaspor\'dan Yalçın Cambaz açıklaması

BURSA,(DHA) - 

Tesislerde yaşadığı rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Bursaspor Denetleme Kurulu Başkanı Yalçın Cambaz\'ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.
Bugün öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri\'nde kuruldaki üye arkadaşlarıyla birlikte çalışma yaparken rahatsızlık geçiren Bursaspor Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Yalçın Cambaz\'ın durumuna ilişkin kulüpten açıklama geldi. Cambaz\'ın önce Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, ardından da Acıbadem Hastanesi\'nde tedavi altına alındığı bilgisi paylaşılırken, \"Sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini aldığımız Yalçın Cambaz`a geçmiş olsun diyerek, acil şifalar diliyoruz\" ifadelerine yer verildi.

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