Bursaspor'da tek eksik Batalla

BURSA, (DHA)

BURSASPOR, Kayserispor maçının hazırlıklarını kaptan Batalla\'dan yoksun olarak sürdürdü.

Süper Lig\'in 7\'nci haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Paul Le Geun nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman çabukluk ve topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra yeşil beyazlı ekip, iki grup halinde taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Sakatlığı devam eden Pablo Martin Batalla\'nın dışında Bursaspor tam kadro olarak antrenman yaptı. Paul Le Guen\'in Kayserispor\'a karşı Batalla\'nın oynanama ihtimaline karşın Yusuf Erdoğan ve Cristobal Jorquera\'yı hazırladığı öğrenildi.

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