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Spor

Bursaspor'da öncelik hücumda

BURSA, (DHA) Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Olcay Şahan transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçme aşamasına gelirken alternatif isimlere yöneldi

30 Haziran 2018 20:56

BURSA, (DHA)

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Olcay Şahan transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçme aşamasına gelirken alternatif isimlere yöneldi.
Bursaspor\'da yönetim, transfer çalışmalarına devam ediyor. Olcay Şahan için uzun süredir temaslarını sürdüren yeşil beyazlı yönetim, oyuncunun yüksek maliyetinden ötürü bu transferi bitirmekte güçlük çekiyor. Bursaspor yönetimi ise teknik direktör Samet Aybaba ile birlikte alternatifleri masaya yatırdı. Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile sözleşmesi sona eren Bryan Ruiz için menajeriyle temasa geçen yönetim, oyuncuya teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Aynı zamanda golcü arayışlarına da devam eden Bursaspor yönetiminin Uruguaylı golcü Abel Hernandez ve Beşiktaş\'tan Vagner Love\'a teklif götürdüğü öğrenilirken, bu oyunculardan gelecek yanıt göre yeşil beyazlı kulübün transfer rotasını çizmesi bekleniyor.

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