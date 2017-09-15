Bursaspor'da hedef seri yakalamak

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSASPOR, bu sezon iç sahada oynadığı 2 lig maçını da kazanırken, bu serisini deplasman maçlarına da taşımak istiyor. Yeşil beyazlılarda atılan gollerin tamamına yabancıların katkısı ise dikkat çekiyor.

Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Saat 17.00\'de Yeni Malatya Stadyumu\'nda oynanacak olan bu mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım\'ın yardımcılıklarını ise Baki Tuncay Akın ve Asım Yusuf yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

BATALLA\'NIN KAFİLEDE YER ALMASI BEKLENİYOR

Yeşil beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Sercan Yıldırım, Serdar Kurtuluş ve Emre Taşdemir sahada yer alamayacak. Kasığında ağrıları bulunan Pablo Martin Batalla ise, sabah antrenmanına katılırken, Arjantinli oyuncunun kafilede yer alması bekleniyor. Bursaspor, sabah saatlerindeki çalışmasıyla birlilkte bu maçın hazırlıklarını tamamlarken saat 16.00\'da Yenişehir Havalimanı\'ndan Malatya\'ya hareket edecek.

GOLLERİN TAMAMI YABANCILARDAN

Bursaspor\'un bu sezon attığı gollerdeki yabancı oyuncuların katkısı ise dikkat çekiyor. Yeşil beyazlı ekip 4 Süper Lig maçında 7 kez rakip ağları sarsarken, asist yapan oyuncular da dahil olmak üzere gollere tüm katkı yabancılardan geldi. Dzon Delarge, 3 golle takımın en skoreri olurken, Batalla\'nın 2, Bogdan Stancu ve Emannuel Badu\'nun da birer golü bulunuyor.

2 takım yarınki mücadele ile birlikte Süper Lig\'de ilk kez kozlarını paylaşacak. Malatya temsilcisinde istifa depremi yaşanırken, teknik direktör Ertuğrul Sağlam geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

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