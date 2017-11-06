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Spor

Bursaspor'da Delarge suskun

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR’da kariyerinin en golcü sezon başlangıcını yapan Dzon Delarge, son 5 lig maçında rakip fileleri havalandıramadı

06 Kasım 2017 13:48

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR’da kariyerinin en golcü sezon başlangıcını yapan Dzon Delarge, son 5 lig maçında rakip fileleri havalandıramadı.
Bursaspor’un bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden olan Dzon Delarge, son haftalarda gol yollarında suskun kaldı. Yeşil-beyazlı forma ile Süper Lig’in 2’nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte mücadele etmeye başlayan 27 yaşındaki oyuncu, arka arkaya 3 lig maçında attığı gollerle öne çıkmıştı. Bursaspor ile oynadığı ilk 5 lig maçında 4 kez rakip fileleri havalandıran Delarge, sonraki 5 lig maçında ise gol sevinci yaşayamadı. Son olarak Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalınan maçta bir golün asistini yapan deneyimli kanat oyuncusu, bu sezon yeşil beyazlı forma ile 11 maçta toplamda 4 gol ve 1 asist kaydetti.
Geçtiğimiz sezon Osmanlıspor formasıyla boy gösteren Dzon Delarge, burada çıktığı 41 maçta ise yalnızca 3 kez rakip ağları sarsmıştı. Kariyerindeki en iyi sezon başlangıcına Bursaspor’da ulaşmasına karşın 4 golde kalan Delarge, Yeni Altındağ Belediyespor ile oynanan kupa maçında da 26 dakika süre almasına karşın gole katkı veremedi.
Öte yandan Dzon Delarge, ligde 5 maçtır gol atamamasına karşın; skora olan direkt katkısıyla 3’er gollü Antalyaspor’dan Samuel Eto’o, Medipol Başakşehir’den Emmanuel Adebayor, takım arkadaşı Bogdan Stancu ve 2 gollü Fenerbahçeli Vincent Janssen gibi forvet oyuncuları geride bıraktı.

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