Bursaspor'da Başkan Ali Ay güven tazeledi

Gürkan DURAL-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)



BURSASPOR’DA mevcut Başkan Ali Ay, Olağan Genel Kurul’da güven tazeledi ve 26’ncı dönemin başkanı oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı\'nda gerçekleştirilen genel kurulun ikinci gününde yönetim ve denetleme kurulu seçimleri yapıldı. İlk kez kongre üyeleri Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu adaylarına ayrı ayrı oylarını kullandı. Bursaspor tarihinin en geniş katılımlı Genel Kurulu olarak tarihe geçen kongrede mevcut Başkan Ali Ay; diğer başkan adayları Hüseyin Akdemir, Ahmet Bozdemir ve Lemi Keskin’i geride bırakarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu seçiminde 3 bin 46 oy kullanıldı. Geçerli sayılan 3 bin 20 oyun bin 60\'ını alan Ali Ay yeniden başkanlığa seçildi.

15 sandıkta 3 bin 46 oy kullanılırken, geçerli sayılan 3 bin 20 oyun bin 60’ını alan Ali Ay yeniden başkanlığa seçildi. Diğer başkan adayları Hüseyin Akdemir 917, Lemi Keskin 595, Ahmet Bozdemir ise 448 oyda kaldı.

DENETLEME KURULU’NA BAĞIMSIZ ADAY AV. YALÇIN CAMBAZ GETİRİLDİ

Bursaspor’da rekor oy kullanımının yanı sıra bir ilk daha yaşandı. Bağımsız Denetleme Kurulu başkanlığına aday olan Av. Yalçın Cambaz kongre üyeleri tarafından göreve getirildi. Denetleme kurulu seçiminde kullanılan 3 bin 46 oyun 2 bin 961\'i geçerli sayılırken, Bağımsız aday Yalçın Cambaz ve ekibi, üyelerin bin 543\'ünün oyunu alarak denetleme kurulu seçimini kazandı. Cambaz, Denetleme kurulu seçiminde Ali Ay\'ın, Lemi Keskin\'in ve Ahmet Bozdemir\'in listelerini geride bıraktı. Cambaz’ın listesinde asil isimler Tayfur Serdar Güllülü ve Av. Ahmet Coşkun’dan, yedek isimler ise Uğur Özer, Recep Güller ve Seyhan Akarsu’dan oluştu.

\"BURSASPOR HEPİMİZİN\"

Tebrikleri kabul eden ve ekip arkadaşları ile birlikte büyük sevinç yaşayan Bursaspor Başkanı Ali Ay zafer konuşmasını yaptı. Başkan adayları da dahil olmak üzere herkese teşekkür eden Başkan Ali Ay, “Artık bundan sonra sen, ben, o yok, tek Bursaspor var. Bursaspor için, ben öncelikle başkan adaylarıma teşekkür ediyorum. Bu saatte bizlerle beraber kaldılar. Bizim için en önemli şey birlik ve beraberlik. Biz bu birlik ve beraberliği yakalarsak hakikaten önümüzde hiçbir takım duramaz. Bunun için de ben diğer başkan adaylarımla en geç Salı günü oturup beraberce oturup onların projelerini de alacağız, hep beraber değerlendireceğiz. Ben bu dönem başkan adayı oldum ama Bursaspor benim değil, Bursaspor hepimizin. Hepimiz Bursaspor için bir oalcağız tek olacağız Bursaspor’u en iyi noktalara taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız. Güvene ve istikrara oy verdiniz, inşallah yüzünüzü kara çıkartmayız. Kazanan yeşil beyaz olsun” ifadelerini kullandı.

Bursaspor’un Ali Ay başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

Asil: Ali Ay, Onur Özselek, Ebubekir Keskin, Adem Sakarya, Cem Öztürk, Sezer Sezgin, Görkem Akbaş, Erkan Aydemir, Ömer Faruk Şahin, Enver Kumova, Nihat Arı, Yusuf Berat Rızvanoğlu, Osman Dinsever.

Yedek: Mehmet Ziya Özkan, Tevfik Yılmaz, Zeki Öztürk, Mustafa Ermiş, Ömer Hasan Parlakay, Hayrettin Gülgüler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Oyların sayımı

- Seçim sonucu açıklanması

- Sevinç görüntüleri

- Ali Ay\'ın konuşması

- Detaylar



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