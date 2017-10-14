Bursaspor'da 5 eksik!

BURSA,(DHA) - BURSASPOR, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına devam ederken, Badu, Sercan Yıldırım, Furkan Özçal antrenmana katılmadı, Josua John ve Bilal Kısa ise takımdan ayrı çalıştı.

Süper Lig\'in 8\'inci haftasında 16 Ekim Pazartesi günü Osmanlıspor\'u ağırlayacak olan Bursaspor, bu mücadelenin hazırlıklarını sabah saatlerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ardından koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Sol ayak bileği bağlarında yırtılma olan Emmanuel Badu, sağ diz bağlarında zorlanma olan Sercan Yıldırım ve belinde ağrıları olan Furkan Özçal\'ın tedavileri yapıldı. Josua John\'un ise fizyoterapist eşliğinde tedavisine devam edildi. Alt adalesinde sertleşme olan Bilal Kısa ise 4 gün daha fizyoterapist eşliğinde çalışacak.

Bursaspor, yarın akşam saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.,

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