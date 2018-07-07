Bursaspor'da 3 imza birden

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR, (DHA) -

Bursaspor Aytaç Kara, Jani Atanasov ve Stéphane Badji ile sözleşme imzaladı.

Afyonkarahisar\'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Kamp yapılan otelde gerçekleşen imza törenine Bursaspor Kulüp Başkanı Ali Ay ile futbolcular orta saha Aytaç Kara, Makedon orta saha Jani Atanasov ve Senegalli orta saha Stéphane Badji katıldı.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ay, \"3 yeni arkadaşımızla sözleşme yapacağız. Badji\'yi zaten hepiniz biliyorsunuz. Bizi çok uğraştırdı. Araya çok farklı menajerler girdi. Anderlecth\'le biraz problem yaşadık. Burada özellikle Badji\'ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok karakterli bir duruş sergiledi. \'Ben Bursaspor\'dan başka hiçbir kulüpte oynamayacağım. Gerekirse Senegal\'e giderim\' dedi. Bu kadar istekli olmasaydı kesinlikle bu iş olmazdı. Burada menajeri Piere ve Serhat kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Onlar da karakterli duruş sergiledi. Ve Badji\'yle gece saat yarım veya birdi. Andarlecht\'ten olumlu cevap geldi. Ve bonservisini Andarlecht\'ten aldık. Badji\'nin menajerlik ve bonservis hepsi dahil, yaklaşık 880 bin Euro maliyeti var. 3 yılık anlaşma yaptık\" dedi.

Aytaç Kara\'ya da Bursaspor\'u tercih ettiği için teşekkür eden Kulüp Başkanı Ay, şöyle konuştu:

\"Türk oyuncularla kesinlikle Euro bazında anlaşma yapmayacağız. Türk Lirası bazında anlaşma yapacağız. Anlaşmamız 2+1 yıllık olacak. Onun da maliyeti 3 milyon 564 bin lira. Yüzde 80\'i garanti para, yüzde 20\'si maç başı olacak. Bunun içerisinde imza, bonservis ve menajerlik parası yok. Ben hem kendisine hem de Engin Kırkpınar kardeşimize teşekkür ediyorum.\"

Makedon Jani Atanasov\'un yaklaşık 2-3 haftadır kendileriyle beraber olduğunu belirten Başkan Ali Ay, toplu transfer imza töreni için onun açıklanmadığını vurguladı. Atasanov\'un genç bir oyuncu olduğuna dikkati çeken Ay, şu ifadeleri kullandı:

\"Onu da Mustafa hocamız alalım dedi. \'İleri de bize çok faydası olur\' dedi. Onu da bu şekilde bitirmiş olduk. Kendisine de 100 bin Euro yetiştirme parası vereceğiz. Aylık da 20 bin Euro\'ya bizimle imza attı. Ayrıca da Aytaç Kara\'nın serbest kalma maddesi olarak da 3 milyon Euro, sözleşmesinde yazıyor. Badji\'nin de sözleşmesinde Avrupa\'ya giderse 2.5 milyon Euro, Çin\'e giderse de 4 milyon Euro serbest kalma maddesi var. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Ailemize hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu sene çok daha başarılı oluruz. Bütün taraftarlarımızla coşkulu ve iyi oynayan bir Bursaspor seyrettiririz. Bunun için uğraş veriyoruz\"

\'BURSASPOR BÜYÜK BİR KULÜP\'

Stéphane Badji, Bursaspor\'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, Bursaspor\'un çok büyük ve tarihi bir kulüp olduğuna değindi. Badji, \"Bursa çok sevdiğim bir şehir. Hedefim her zaman bu takım için maksimumu vermek. Ve kulübü olabilecek en yükseğe çıkarmak. Burada gerçekten tanıdığım oyuncular var. İyi kaliteli oyuncular var. Bunlardan biri de Aytaç. Geçen sezon Yeni Malatyaspor\'da iyi bir performans sergiledi. Diğer gelecek oyuncularla beraber iyi bir sezon geçirip eski sezonları unutturabileceğimi düşünüyorum. Artık yeni bir sezon başladı. Eski zamanlar geride kaldı. Burada bana güvenen ekibe ve hocaya teşekkür ediyorum. Görüşmelerde başka takımlarda vardı. Ama ben sözümü tutmak ve şerefimi korumak istedim. Para benim için insani değerlerin arkasında gelir. Ben de bu sözümü tutup Bursaspor\'a geldim\" dedi.

\'GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ 4-5 KULÜP VARDI\'

Aytaç Kara, güzel düşünceleri için Badji\'ye teşekkür ederek, kendisinin de değerli ve önemli bir oyuncu olduğunu kaydetti. Aytaç Kara, \"Bu sezon güzel bir uyum içerisinde takım olarak Bursa\'yı hak ettiği yere getiririz. Başkanımın da dediği gibi Trabzonspor\'dan bonservisimi almıştım. Görüştüğümüz 4- 5 kulüp vardı. Ve Bursaspor\'dan maddi anlamda daha fazla teklif getiren takımlar vardı. Ama benim şu anki önceliğim maddi değildir. Çünkü ben hedefi olan bir futbolcuyum. Bu hedeflerime de inşallah Bursaspor formasıyla önce Bursaspor\'a katkı vererek sonra da A milli takım formasını sırtıma geçirerek gerçekleştiririm. Hep birlikte bu büyük camiayı ayağa kaldıracağımıza inanıyorum. Çok önemli ve değerli oyuncular var takımın içerisinde. Yeni gelecek arkadaşlarımızda olacak. Hep birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Zaten beni yakından tanıyanlar bilir. Bursaspor camiası benim için önemlidir. Gerçekten de hep oynamak istediğim bir kulüptür. Allah\'a şükür bugüne nasip oldu. O taraftarın Bursaspor\'a desteği, Bursa\'nın arkasında olması gerçekten ileri iten bir güç olmuştur. Bu sene de taraftarımız her zaman arkamızda olduğu süreçte ben sahamızda hiçbir sıkıntı yaşayacağımıza inanmıyorum. İnşallah bu sene hep birlikte oluruz\" diye konuştu.

\'TARAFTARLARIMIZI DA MUTLU ETMEK İÇİN İYİ ÇALIŞIYORUZ\'

Makedon oyuncu Jani Atanasov da Bursaspor\'da evinde gibi hissettiğini ve bunun çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Büyük bir kulüp olan Bursaspor\'u çok sevdiğini anlatan Atanasov, şöyle devam etti:

\"Burada 4 sene uzun bir süre ve buradaki senelerde güzel günler geçirmek istiyorum. Şu anda iyi bir sezon geçirmek için sıkı çalışıyoruz. Taraftarlarımızı da mutlu etmek için iyi çalışıyoruz\"

Konuşmaların ardından Kulüp Başkanı Ali Ay ve futbolcular objektifler birlikte poz verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kulüp Başkanı ve futbolcuların salona gelişi

- Kulüp başkanı gazetecilerle konuşurken

- Basın toplantısından detay

- Başkan ve futbolcular birlikte fotoğraf çektirirken

- Kulüp başkanı konuşurken

- Badji\'nin açıklamaları

- Aytaç\'ın açıklamaları

- Atanasov\'un açıklamaları

- Futbolcular başkan ile el sıkışırken detay

(FOTOĞRAFLI)

