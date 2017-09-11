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Spor

Bursaspor'da 3-0 keyfi

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)- BURSASPOR'da Teleset Mobil Akhisarspor'a karşı 3-0 galip gelmenin sevinci yaşanırken yeşil beyazlı futbolcular, 3 puan nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi

11 Eylül 2017 14:37

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)- BURSASPOR\'da Teleset Mobil Akhisarspor\'a karşı 3-0 galip gelmenin sevinci yaşanırken yeşil beyazlı futbolcular, 3 puan nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi.
Bursaspor, sahasında ağırladığı Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3 golle geçerek evinde oynadığı 2\'nci lig maçını da kazandı. Karşılaşma sonrasında tribünlere giderek galibiyetin sevincini yaşayan oyuncularda ise coşku hakimdi. Yeni transfer Yusuf Erdoğan, oyuna 68’inci dakikada dahil olarak yeşil beyazlı forma ile ilk maçına çıktı. Müthiş bir atmosferde oynadıklarını dile getiren Yusuf Erdoğan, şöyle konuştu:
\"YILLARDIR BURADA OYNUYORMUŞUM GİBİ\"
“Çok net bir galibiyet aldık. Bursaspor taraftarı maçtan sonra beni bağırlarına bastılar, yanlarına çağırdılar. Tesislere ilk girdiğimden itibaren güleryüzle karşılanıyorum, yıllardır burada oynuyormuş gibi hissediyorum. Bursaspor büyük hedefleri olan bir kulüp, bu hedefler doğrultusunda böyle bir takım kuruldu, bende bunun için buradayım. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız, yenilebiliriz de ancak koşan, mücadeleci bir Bursaspor izleteceğiz.”
\"CİDDİYET YOKSA HER MAÇ ZOR OLACAKTIR\"
Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Romen golcü Bogdan Stancu, taraftarın kendisine olan sevgi gösterileri için de şunları söyledi:
“Benim golüm çok önemli değil, önemli olan takımın kazanmasıydı, iyi bir performans sergilediğimiz için çok mutluyum. Bir oyuncu için 20-30 bin kişinin desteğini arkasına almak harika bir duygudur. Umuyorum ki, her maç bu katılımı gösterirler, biz de onların bu desteğine bugünkü gibi güzel sonuçlarla karşılık verebiliriz. Eğer işin içinde doğru çalışmak, hazırlanmak ve ciddiyet yoksa her maç zor olacaktır. Bu yüzden çok çalışacağız ve iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz.”
\"ÇOK HEYECANLIYDIM\"
Transfer döneminin son haftasında yeşil beyazlı ekipte profesyonel olarak sözleşme imzalayan Kofi Amoako Atta\'da ilk kez Bursaspor formasını terletti. Oyunun son bölümünde maça dahil olan 20 yaşındaki oyuncu, “Çok mutluyum, çok da kolay değil henüz A Takım’a yükselmiş bir oyuncunun ilk kadroya girdiğinde maça çıkması. Bunun için hocamıza teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıydım, elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

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