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Spor

Bursaspor'a Mustafa Er dokunuşu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSASPOR'DA göreve gelmesinin ardından değişiklik sinyali veren Mustafa Er, genç oyunculara daha fazla şans verirken, takımın en istikrarlı isimlerinden William Ekong ve Mikel Agu'yu ise kulübede oturttu

23 Nisan 2018 13:09

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

BURSASPOR\'DA göreve gelmesinin ardından değişiklik sinyali veren Mustafa Er, genç oyunculara daha fazla şans verirken, takımın en istikrarlı isimlerinden William Ekong ve Mikel Agu\'yu ise kulübede oturttu.
Bursaspor’da Paul Le Guen’in yerine teknik direktörlük görevine gelen Mustafa Er, kadroda bir takım değişiklikler yapacağının sinyalini vermişti. Bursaspor’un başında 2 maçı geride bırakan genç çalıştırıcının, özellikle genç oyunculara şans vermesi ise dikkat çekti. Yeşil beyazlıların 21 yaşındaki savunmacısı Ertuğrul Ersoy, 3 maçlık aranın ardından söz konusu her iki maçta da 90 dakika forma giyerken, Furkan Soyalp de Mustafa Er yönetiminde 134 dakika süre aldı. 22 yaşındaki Soyalp, Le Guen yönetimindeki Bursaspor’un 20 lig maçında kadroda olmasına karşın süre alamamıştı.
Ayrıca uzun süren sakatlığının ardından Emre Taşdemir de, bu sezon ilk kez son 2 maçta şans buldu ve Kardemir Karabükspor karşısında 4’üncü golün penaltısını kazandıran isim oldu.
EKONG İLE AGU KESİK YEDİ
Bursaspor’da Mustafa Er’in teknik direktörlük görevinin ardından en dikkat çeken hamlesi ise William Ekong’a şans vermemesi oldu. Le Guen yönetimindeki yeşil beyazlı ekipte 23 lig maçının tamamında sahada kalan ve kart cezası ile sakatlığı haricinde yalnızca 25’inci haftadaki Osmanlıspor maçında kadroda olmasına karşın forma giyemeyen Ekong, son 2 maçın ise kadrosunda yer almasına karşın süre alamadı. Ekong, savunma tandemindeki partneri Titi ile birlikte takımın en istikrarlı isimlerinden biriydi.
Performansı nedeniyle eleştirilen Mikel Agu da, Göztepe maçında 72’nci dakikada oyundan alınırken Kardemir Karabükspor’a karşı forma giyemedi. Mustafa Er, Agu’nun bölgesinde genç oyuncu Furkan Soyalp’i tercih etti.

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