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Spor

Bursaspor tempo yaptı

BURSA,(DHA) - BURSASPOR, 3 günlük iznin ardından çalışmalarına Milli oyuncularından yoksun olarak başladı

04 Ekim 2017 17:51

BURSA,(DHA) - BURSASPOR, 3 günlük iznin ardından çalışmalarına Milli oyuncularından yoksun olarak başladı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 günlük izin yapan Bursaspor, sabah saatlerinde Botanik Park\'ta yaptığı kros çalışmasıyla antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen eşliğinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Parktaki parkurda gerçekleşen 45 dakikalık tempolu koşuların ardından yapılan stretching egzersizleriyle antrenman tamamlandı.
Milli takımlarda bulunan Harun Tekin, Aziz Behich, Bogdan Stancu, Dzon Delarge, William Ekong, Mikel Agu, Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş ve Muhammed Şengezer\'in yanı sıra sakatlığı bulunan Pablo Batalla antrenmanda yer almadı.
Yeşil beyazlılar, akşam yapacağı antrenmanla beraber çalışmalarına devam edecek.

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