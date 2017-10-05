Bursaspor güç depoladı

Süper Lig\'in 8. haftasında Osmanlıspor\'u ağırlayacak Bursaspor, sabah antrenmanında fiziksel gücü artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Milli arada takımın kondisyon gücünü artırmak isteyen Teknik Direktör Paul Le Guen, antrenman öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda fizik gücüne vurgu yaptı. İdman serbest top sürme ile başlarken, daha sonra 3 kişilik gruplara ayrılan yeşil beyazlı oyuncular, kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. Salı günü çalışmalarına kros ile başlayan yeşil beyazlı oyuncular, bugün de sahanın büyük bölümünde engeller arasında düz koşu yaparak sınırlarını zorladı. 4 farklı istasyonda kondisyon ağırlıklı tempolu koşular ve seri çıkışlar gerçekleştirildi. Le Guen\'in, bu çalışmalarla birlikte takımın fiziksel gücü yükseltmeyi amaçladığı öğrenildi.

Milli takımlarda bulunan Harun Tekin, Aziz Behich, Bogdan Stancu, Dzon Delarge, William Ekong, Mikel Agu, Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş ve Muhammed Şengezer sabahki idmanda da yer almadı.

Ayrıca sakatlığı bulunan Pablo Martin Batalla, Bilal Kısa ve Sercan Yıldırım da antrenmanda yer almadı. Bilal Kısa salonda çalışırken, Batalla\'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yeşil beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

-Le Guen\'in oyuncularla toplantısı

-Pas çalışması

-Koşu çalışması

-Antrenmandan detaylar

HABER - KAMERA: GÜRKAN DURAL/BURSA,(DHA) FOTOĞRAFLI