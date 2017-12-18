Bursaspor 'değer'ini yansıttı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR, son 7 sezon içerisindeki en düşük kadro değerine sahip olduğu sezonu yaşarken; hem ligde hem de kadro değeri açısından 8\'inci basamakta yer alıyor.

Bursaspor, Süper Lig\'de geride kalan 16 karşılaşma sonrasında 8\'inci sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezon 16 haftalık süreç sonunda 27 puan toplayan yeşil beyazlı ekip, bu sezon ise şu ana dek hanesine 24 puan yazdırdı. Bursaspor\'un kadro değeri itibariyle paralel doğrultuda lig sıralamasında yer alması ise dikkat çekti. Ünlü Alman internet sitesi Transfermarkt\'ın verilerine göre, 42.65 milyon Euro\'luk bir kadro değerine sahip olan yeşil beyazlı ekip, tıpkı puan cetvelinde olduğu gibi burada da 8\'inci sırada yer alıyor. En değerli oyuncu konumunda ise 4 milyon Euro\'luk değeriyle kaleci Harun Tekin bulunurken; Jires Kembo, Emmanuel Badu ve Yusuf Erdoğan için de 3 milyon Euro\'luk gösterge öne çıkıyor.

SON 7 SEZONUN EN DÜŞÜĞÜ

Bursaspor\'un bugünkü kadro değeri aynı zamanda son 7 sezonun en düşük kadro değerini de gösteriyor. Yeşil beyazlı ekibin daha önceki en düşük değeri Süper Lig\'i şampiyon olarak noktaladığı 2009-10 sezonunda 32.5 milyon Euro olarak gösteriliyordu. Bu süreç içerisinde ise Bursaspor, en yüksek kadro değerine 2015-16 sezonunda 89.38 milyon Euro\'ya çıkarak ulaşmıştı.

KAYSERİSPOR SIÇRAMA YAPTI

Ligin zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir ise 67.60 milyon Euro\'luk kadro değeriyle, ligin en pahalı 4\'üncü kadrosuna sahip olurken; 106.50 milyon Euro\'luk Galatasaray ve 114.10 milyon Euro\'luk Beşiktaş, puan tablosunda Başakşehir\'i takip ediyor. En çarpıcı sıçrama ise Kayserispor\'dan gelirken, sarı kırmızılı ekip 34.90 milyon Euro\'luk değeriyle şu an ligin 4\'üncü sırasında kendisine şans buluyor.

KARDEMİR KARABÜKSPOR DİBİ GÖRDÜ

1 maçı eksik olan Fenerbahçe de, 100 milyon Euro\'luk kadro değeriyle ön planda yer alırken; sarı lacivertli ekip, bu akşam kazanması halinde lider ile arasındaki puan farkını 1\'e indirecek. Fenerbahçe ile bu akşam karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor da, topladığı 8 puanla ligin dibine demir atarken, 20.55 milyon Euro\'luk kadro değeriyle de ligin değeri en düşük takımı oldu.

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