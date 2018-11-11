Bursaspor - Kasımpaşa: 1-2

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Esat Sancaktar (xx), Süleyman Özay (xx)

BURSASPOR: Okan Kocuk (xx), Barış Yardımcı (xx), Aurelien Chedjou (x) (Dk. 74 Jani Atanasov x), Ertuğrul Ersoy (xx), Umut Meraş (x), Stephane Badji (xx), Aytaç Kara (x), Allano Lima (xx), Tunay Torun (x) (Dk. 57 Henri Saivet x), Iasmin Latovlevici (xx), Diafra Sakho (xx) (Dk. 46 Umut Nayir x)

KASIMPAŞA: Ramazan Köse (xxx), Strahil Popov (xx), Veysel Sarı (xxx), Syam Ben Youssef (xx), Özgür Çek (xx) (Dk. 61 Josue Sa x), Loret Sadiku (xx), David Pavelka (xxx), Samuel Eduok (xx) (Dk. 82 Fode Koita x), Tarkan Serbest (xx), Trezeguet (xxx) (Dk. 90+3 İlhan Depe ?), Mbaye Diagne (xxx)

SARI KARTLAR: Allano Lima, Tunay Torun, Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Loret Sadiku (Kasımpaşa)

GOLLER: Dk. 26 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Dk. 22 Mbaye Diagne, Dk. 48 Trezeguet (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Bursaspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa\'ya 2-1 mağlup oldu. 10 bin 100 biletli seyircinin izlediği maçta Kasımpaşa\'nın golleri Diagne ve Trezeguet, Bursaspor\'un golü ise Ertuğrul\'dan geldi. Bu sonucun ardından yeşil beyazlılar sahasında ilk kez ligde mağlubiyet yüzü gördü. Kasımpaşalı futbolcular ise yaklaşık 50 taraftarıyla galibiyetin coşkusunu yaşadı. Bursaspor 13 puanda kalırken, Kasımpaşa ise puanını 19\'a yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

17\'nci dakikada gelişen Bursaspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Sakho, soldan içeriye doğru kat eden Latovlevici\'ye pasını aktarırken, Latovlevici\'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

22\'nci dakikada Kasımpaşa golü buldu. Trezeguet, Chedjou\'dan kazandığı topla tehlike yaratırken, ceza alanı dışında sol çaprazdan içeriye doğru ortaladı. Kale ağzında boş durumda topla buluşan Diagne ise kontrolünün ardından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

26\'ncı dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Latovlevici\'nin soldan kullandığı köşe vuruşu sonrasında altı pas çizgisine yakın bir noktadan topa iyi yükselen Ertuğrul, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 1-1.

27\'nci dakikada Barış\'ın sağ kanattan topu içeriye doğru ortalarken, ceza sahasında hazır bekleyen Sakho\'nun vole vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.

33\'üncü dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Latovlevici şutunu çekti, ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

41\'inci dakikada Bursaspor ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan topla birlikte rakiplerini çalımlayarak içeriye doğru kat eden Lima, ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı. Uzak kale direğine doğru giden topu kaleci Ramazan güçlükle çelerken, Aytaç önüne seken topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

43\'üncü dakikada bu kez Kasımpaşa golü kokladı. Sağ kanattan içeriye topla birlikte kat ederek ceza sahası içerisinde Ertuğrul ve Aytaç\'tan sıyrılan Trezeguet kale ağzında vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından çok az farkla dışarı gitti.

48\'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza sahası dışında sol çaprazdan konuk ekip serbest vuruş kazanırken, topun başına geçen Trezeguet\'nin direkt olarak kaleye gönderdiği top, kaleci Okan\'ın da hatası sonrası ağlarla buluştu: 1-2.

51\'inci dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Lima, attığı deparla rakip takım ceza alanına ilerledi. Kaleciyle sağ çaprazda karşı karşıya kalan Lima\'nın şutu, iyi yer tutan Ramazan Köse\'de kaldı.

85\'inci dakikada ceza sahası sağ ön çaprazında topla sırt dönük buluşan Lima, kendine pozisyon yaratarak sert bir şekilde meşin yuvarlığı kaleye gönderdi. Top, kalenin sağından çok az farklı auta çıktı.

Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)

