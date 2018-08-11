Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını

BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Orhaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü. Yangına 1 yangın helikopteri ve çok sayıda itfaiye müdahale etti.

Orhaneli ilçesi Göynükbelen Gümüşsuyu Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir bölgeyi kapladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 1 helikopter, 2 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 1 kepçe sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren soğutma çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında, 2 dönüme yakın ormanlık alan zarar gördü.

FOTOĞRAFLI