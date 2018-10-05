Bursagaz'da 1 milyon abone heyecanı

BURSA, (DHA)- BURSAGAZ Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, 1 milyon aboneye hizmet vermenin heyecanını duyduklarını, bu kapsamda düzenledikleri kampanya hediyelerinin de şirketin sürdürülebilirlik değeri ile uygun ve çevreci olmasına dikkat ettiklerini söyledi.

Sorumluluk bilinci ile Bursa’nın tamamına doğalgaz ulaştırmak için faaliyetlerini aralıksız sürdüren ve kısa bir süre sonra 1 milyon aboneye ulaşacak olan Bursagaz, bu kapsamda özel bir kampanya başlattı. \'1 milyona az kaldı\' sloganıyla duyurulan kampanya kapsamında, 1 Ekim- 31 Aralık tarihleri arasında ilk defa Bursagaz abonesi olanlar arasında yapılacak çekiliş sonucunda beş kişiye elektrikli scooter hediye edilecek. Bursa halkına en güvenilir, konforlu ve temiz yakıtı ulaştırmayı kendilerine görev edindiklerini söyleyen Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, 1 milyon aboneye hizmet vermenin heyecanını duyduklarını, bu kapsamda düzenledikleri kampanya hediyelerinin de şirketin sürdürülebilirlik değeri ile uygun ve çevreci olmasına dikkat ederek elektrikli scooter\'da karar kıldıklarını ifade etti.

ÇEKİLİŞ 7 OCAK\'TA YAPILACAK

Kampanyaya göre, ilk defa abonelik işlemi yaptıran ve abone bağlantı bedelini ödeyerek abonelik işlemini kesinleştiren konut ve ticari kullanıcılar, bir çekiliş hakkı kazanacak. 7 Ocak Pazartesi günü saat 14.00’te Bursagaz Genel Müdürlük binasında noter huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilecek çekilişte, asil ve yedek talihliler belirlenecek. Kampanyada beş kişiye elektrikli scooter Bursagaz tarafından hediye edilecek.

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