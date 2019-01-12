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Bursa'da yol çöktü

Osman SAK/ORHANELİ (Bursa),(DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle kırsal Yeşiller ve İkizoğlu mahalleleri arasındaki yolda çökme meydana geldi

12 Ocak 2019 20:05

Osman SAK/ORHANELİ (Bursa),(DHA)- BURSA\'nın Orhaneli ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle kırsal Yeşiller ve İkizoğlu mahalleleri arasındaki yolda çökme meydana geldi. Yol, bir gün süreyle ulaşıma kapatıldı.
Kırsal Yeşiller ve İkizoğlu mahalleleri arasındaki yolun kapatıldığı mahalle muhtarlarına bildirildi. Mahalle muhtarları da yolun kapatıldığını camilerden anons yaptırarak halka duyurdu. Yolda yapım çalışmaları tamamlanıncaya kadar ulaşımın kırsal Altıntaş Mahallesi yolundan sağlanacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

 

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