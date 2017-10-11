T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da 'V for Vendetta' operasyonu

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA) - BURSA’da, 'V for Vendetta' filmini izledikten sonra kırtasiyeden aldıkları maskeleri yüzlerine takıp, silahlı soygun yapmak isteyen 19 yaşlarındaki H

11 Ekim 2017 14:55

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA) - BURSA’da, \'V for Vendetta\' filmini izledikten sonra kırtasiyeden aldıkları maskeleri yüzlerine takıp, silahlı soygun yapmak isteyen 19 yaşlarındaki H.G. ve A.K., polis ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesi sonucu yakalandı.
Olay, merkez Yıldırım İlçesi\'nde bulunan Otosansit Sanayi Sitesi\'nde 5 gün önce meydana geldi. Bir gece önce sinemada \'V for Vendetta\' filmini izleyen H.G. ve A.K., kırtasiyede satılan filmin başrol oyuncusunun da taktığı maskeden aldı. Daha sonra 52 yaşındaki D.İ.’ye ait oto cam alanında faaliyet gösteren iş yerine yüzlerinde maske ve ellerinde kuru sıkı tabancayla gelen şüpheliler, çekmecedeki paraları istedi. Direnen iş yeri sahibinin başına silah kabzasıyla vurup, D.İ.’yi yaralayan şüpheliler, herhangi bir şey alamadan olay yerinden uzaklaştı. Olaydan sonra araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan 55 ayrı güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelilerin gittiği mahalleyi tespit etti. İş yerinde çırak olarak çalışan 17 yaşındaki K.Ç.’nin de şüphelilerle aynı mahallede oturduğu belirlendi. K.Ç.’nin, ifadesinde H.G. ve A.K.’nin arkadaşı olduğunu ve soygundan elde edilecek parayı aralarında paylaşacaklarını söylemesi üzerine şüpheliler, evlerine yapılan eş zamanlı baskınla yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin TÜCCARBURSA DHABURSAdaVendettaOlayYıldırımOtosansit Sanayi SitesiBirDahaDirenenAsayişMüdürlüğüneGasp Büro AmirliğiAdliyeyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24