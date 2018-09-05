Bursa'da ulaşımda ikinci indirim

BURSA, (DHA) - BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni eğitim- öğretim yılının başlayacağı 17 Eylül\'den itibaren geçerli olmak üzere, ulaşımda yüzde 10\'luk ikinci indirimin yapılacağını açıkladı.

Bu seneyi \'Yol ve Ulaşım Yılı\' ilan eden Büyükşehir Belediyesi\'nce 2017 yılının Aralık ayında, ulaşımda yapılan yüzde 10- 17\'lik indirimin ardından yeni eğitim- öğretim döneminin başlayacağı 17 Eylül\'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 4 ile 10 arasında değişen oranlarda ikinci indirimin yapılacağını duyurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ulaşım Dairesi Başkanı Hakan Bebek ve BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ile birlikte Nilüfer Metro İstasyonu\'nda ikinci indirim çalışmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bürokratlarıyla birlikte Acemler İstasyonu’nda \'BursaRay\'a binen Başkan Aktaş, Nilüfer İstasyonu\'na kadar kent sakinleriyle sohbet etti. 17 Eylül\'den sonra geçerli olacak indirim ile Bursalıları rahatlatacaklarını kaydeden Aktaş, kentin sürekli ulaşımını, ulaşımın yoğunluğunu, fiyatını ve kalitesini konuştuklarını söyledi. Başkan Aktaş, bütün parametreleri düzenleyebilmek adına ekip olarak yoğun gayret içerisinde olduklarını kaydetti.

\'MASTER PLAN HAZIRLIYORUZ\'

Göreve geldikten 1 ay sonra, aralıkta ulaşımla ilgili yüzde 10 ile 17 arasında değişen oranlarda özellikle öğrencilere yönelik indirimler yaptıklarını belirten Aktaş, \"Yapılan indirimin yanı sıra Ramazan ve Kurban bayramlarında, farklı tarihlerde yaptığımız indirimler ve ücretsiz uygulamalar da halk nezdinde ciddi karşılık gördü. Beraberinde kavşak düzenlemeleri ve şerit genişletmeleriyle trafik, Bursa\'da iyiden iyiye rahatlamaya başladı. Çalışmalarımız sürüyor. Master planı hazırlanıyor. Yapılan tarife değişiklikleri, yeni yapacağımız sinyalizasyon uygulamalarıyla da mevcut kapasitenin yüzde 40 fazlasını taşıma imkanına sahip olacağız\" diye konuştu.

Okulların açılacağı 17 Eylül\'den itibaren başlamak kaydıyla ikinci indirimin devreye alınacağını dile getiren Başkan Aktaş, \"Raylı sistemle alakalı normal tarifeler 2,40\'tan 2,30\'a düşerek, yüzde 4\'lük indirim yapıldı. Öğrencilerde ise 1,50\'den 1,35\'e düşerek, yüzde 10\'luk indirim devreye girecek. Herkesin zamları, döviz ve fiyat artışlarını konuştuğu, fiyat artışı yaptığı bir ortamda Büyükşehir Belediyesi hem kalitesini yükseltmeye çalışıyor hem de indirimleriyle toplu taşımayı teşvik ediyor. Göreve başladığımızda olduğu gibi şimdi de önceliğimiz trafik ve ulaşımdır. Tüm parametrelerini rahatlatmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz\" dedi.

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