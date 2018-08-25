Bursa'da tatilcilerin dönüş çilesi

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA\'da yaşayıp, Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yoluna geçmesiyle Bursa- İzmir yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Bayram tatilini Bursa dışında geçirenler, dönüş için yola çıkınca İzmir- Bursa ve Çanakkale- Bursa yollarında araç yoğunluğu meydana geldi. Bursa yolunun Karacabey mevkisinden Bursa güzergahına doğru yoğunluğun arttığı görüldü. Bursa\'yı İzmir ve Balıkesir\'in Edremit ilçesi gibi turizm merkezlerine bağlayan Bursa- Karacabey yolunda sürücüler, saatlerce trafikte kaldığını söyledi. Çanakkale ve İzmir yönünden İstanbul\'a gitmek isteyen sürücüler, Karacabey yakınlarında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Karacabey TİGEM\'den itibaren Uluabat Mahallesi\'ne kadar yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu görülürken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Karacabey Bölge Trafik ekipleri de 9 günlük tatil nedeniyle tedbirler aldı. Karacabey Uluabat ve Bakır Mahallesi\'ndeki sinyalizasyon sisteminde kontrollü geçişler sağlandı. Uzun kuyrukların oluştuğu noktalarda emniyet yetkilileri görev alarak, sinyalizasyonları devre dışı bıraktı.

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