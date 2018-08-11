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Bursa'da orman yangını (3)

BAŞKAN TÜRKYILMAZ: YANGINI ŞÜPHELİ BULUYORUM Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü ve Çağrışan mahallerinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi çalımalar devam ederken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yangını şüpheli bulduğunu söyle

11 Ağustos 2018 17:01

BAŞKAN TÜRKYILMAZ: YANGINI ŞÜPHELİ BULUYORUM
Bursa\'nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü ve Çağrışan mahallerinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi çalımalar devam ederken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yangını şüpheli bulduğunu söyledi. Başkan Türkyılmaz, \"Yangını birkaç yerden başlaması nedeniyle şüpheli buluyorum. Benzer olayı biz 2015 yılında yaşamıştık. Burada rant için yangın çıkaranlar olursa onlara fırsat vermeyeceğim. Beklentileri tepetaklak olacak. Bunu bilsinler. Yangına ekiplerimizle müdahale ediyoruz\" dedi.

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