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Bursa'da orman yangını (1)

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)-BURSA'nın Mudanya ilçesinde bulunan Çağrışan Köyü'nde orman yangını çıktı

11 Ağustos 2018 15:54

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)-BURSA\'nın Mudanya ilçesinde bulunan Çağrışan Köyü\'nde orman yangını çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına başlandı
Bursa\'nın Mudanya İlçesi\'ndeki Çağrışan Köyü\'nde bugün saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. dumanların, Bursa-Mudanya karayolunu kapladığı yangının söndürülmesi çin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü\'nde çalışan görevliler müdahale ediyor.

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