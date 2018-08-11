Bursa'da orman yangını (1)

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)-BURSA\'nın Mudanya ilçesinde bulunan Çağrışan Köyü\'nde orman yangını çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına başlandı

Bursa\'nın Mudanya İlçesi\'ndeki Çağrışan Köyü\'nde bugün saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. dumanların, Bursa-Mudanya karayolunu kapladığı yangının söndürülmesi çin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü\'nde çalışan görevliler müdahale ediyor.

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YANAN ALANIN GÖRÜNTÜLERİ / AMATÖR KAMERA