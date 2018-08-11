Bursa'da orman yangını - Yeniden

Sayın Yazı İşler Müdürleri\'nin dikkatine

\'Bursa\'da orman yangını\' haberimizi gelişmelerle yeniden veriyoruz

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Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Mudanya ilçesinde saat 12.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisi ile büyüyen orman yangını 6 helikopter ve bir yangın söndürme uçağının havadan müdahalesi ile saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle Bursa-Mudanya karayolu uzun süre araç trafiğine kapatıldı. Yangında yaklaşık 15-20 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bursa\'nın Mudanya İlçesi\'ne bağlı Çağrışan Mahallesi\'nde saat 12.00 sıralarında yol kenarında başlayan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait araçlar ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın bu kez yolun karşı tarafında bulunan ormanlık alana sıçradı. Alevler kısa sürede Bademli ve Göynüklü mahallelerinde etkili oldu. Burada bulunan villalar ve konutlar tedbir amacı ile boşaltılırken, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın\'ın bilgi vermesi sonucu Bursa Valisi İzzettin Küçük ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tüm belediyelerdeki araçları yangın bölgesine yönlendirdi. Rüzgarın hızını artırması sonucu çevreye sıçrayan yangın, geniş alanı bir kaplarken bu kez de çevre illerden yardım istendi. Orman Genel Müdürlüğü 6 helikopter ve bir uçak ile yangına havadan müdahale ederken, sayıları 100\'e ulaşan arazözler ile Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 28\'i itfaiye olmak üzere 48 araç da yangına karadan müdahale etti.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI

Hafta sonları Bursa\'dan 140 bin aracın giriş yaptığı Mudanya karayolu yangın ve duman nedeniyle saat 14.30 sıralarında karşılıklı olarak araç trafiğine kapatıldı. Karayolu saat 18.00 sıralarında kontrollü olarak araç trafiğine tekrar açılırken, Bursa\'dan deniz yolu ile İstanbul\'a gitmek isteyen yolcular ise zor anlar yaşadı. BUDO, yaşanan yangın nedeniyle bazı seferlerini yolcuları mağdur etmemek adına rötarlı olarak gerçekleştirdi. BUDO, buna rağmen yetişemeyen yolcularını diğer seferlere biletleri karşılığında kabul ederek mağdur etmedi.

VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İNCELEMELERDE BULUNDU

Bursa Valisi İzzettin Küçük ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yangın çalışmalarını olay yerine giderek takip etti. Helikopter ile yangın alanında inceleme yapan Bursa Valisi İzzettin Küçük, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi. Yangının çıkış nedeninin sigara izmaritinden kaynaklı olabileceğini ve rüzgarında etkisiyle büyüdüğünü belirten Küçük, \"Yola atılan bir izmaritin yangına neden olduğunu düşünüyoruz. Şu andaki bilgiler sabotaj ihtimalini ortaya koymuyor. Kesin sonuç daha sonra yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Yangın da iki evin çatısı zarar gördü. Ekiplerimizin zamanında müdahalesi yangının daha da büyümesini engelledi. Alevleri 3.5 saat süren çalışma sonrası kontrol altına aldık\" dedi.

Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ise yangın ihbarını alınca hemen olay bölgesine gittiğini ve çalışmaları yerinde takip ettiğini söyledi.

Yangının Çağrışan Köyü\'nde yol kenarında başlayıp rüzgarın etkisi ile karşı alana sıçradığını ifade eden Akın, \"Çok güzel bir çalışma yaptık. Yangın daha da büyüyebilirdi. Kısa sürede kontrol altına aldık. Karaçam ağacından oluşan 15-20 hektar alanın zarar gördüğünü düşünüyoruz. Buraları önümüzdeki günlerde ağaçlandıracağız. Çalışmalar sabaha kadar sürecek\" diye konuştu.

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANI: ENDİŞELERİM VAR

Bu arada Mudanya\'nın CHP\'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Göynüklü ve Çağrışan mahallerinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi çalışmaları sırasında yaptığı açıklamada, aynı anda bir kaç yerde başlayan yangından endişe duyduğunu söyledi. Türkyılmaz, \"Yangını birkaç yerden başlaması nedeniyle şüpheli buluyorum. Benzer olayı biz 2015 yılında yaşamıştık. Burada rant için yangın çıkaranlar olursa onlara fırsat vermeyeceğim. Beklentileri tepetaklak olacak. Bunu bilsinler. Yangına ekiplerimizle müdahale ediyoruz\" dedi.

Yazılı açıklama yapan Bursa Cumhuriyet Savcılığı ise yangınla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattıklarını duyurdu.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ YANGIN

Bursa-Mudanya yolu üzerindeki Çağrışan, Göynüklü ve Bademli mahallelerinde 2015 yılının 29 Ağustos günü çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile güçlükle söndürülmüştü. Yangında 50 hektar alan tamamen kül olmuştu.

İZNİK VE KESTEL\'DE ORMAN YANGINI

Bu arada Bursa’da Mudanya’nın yanı sıra İznik ve Kestel ilçelerinde de orman yangını meydana geldi. Bu yangınlar ekiplerin çalışmalar sonucu büyümeden söndürüldü.

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