Bursa'da Cevat Soydaş Turnuvası başladı

BURSA, (DHA) - 17\'nci Uluslararası Crowne Plaza Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası\'nın ilk gününde Gaziantep Basketbol, PAOK’u; TOFAŞ ise Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u mağlup etmeyi başardı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ\'ın ev sahipliğinde bu yıl 17\'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Crowne Plaza Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası\'nda heyecan başladı. TOFAŞ Spor Kulübü ve Crowne Plaza Bursa tarafından, geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına düzenlenen organizasyonun ilk gününde 2 maç oynandı. Nilüfer’deki TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan ilk maçta PAOK ile Gaziantep Basketbol karşı karşıya gelirken, kırmızı-siyahlılar Yunan temsilcisini 80-65 mağlup etti.

TOFAŞ SONUCA RAHAT UZANDI

Günün ikinci ve son maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan TOFAŞ, ilk basketini Josh Owens ile buldu. İlk çeyreği 20-17\'lik skorla önde geçen mavi yeşilli ekip; Kadji, Barış Ermiş, Yiğit ve Muhsin’in sayılarıyla farkı artırdı ve soyunma odasına 41-26 önde girdi. Üçüncü çeyreğin başında Pierria Henry’nin üç sayılık basketleriyle rakibiyle arasındaki mesafeyi koruyan TOFAŞ, Sammy Mejia’nın etkili oynadığı bu periyotu da 62-53 üstünlükle kapattı. Kalan anlarda maçtaki hakimiyetini koruyan TOFAŞ, parkeden 82-75 galip ayrıldı.

Karşılaşmada TOFAŞ\'tan Raymar Morgan 14 sayı, 3 ribaunt, 1 asist; Barış Ermiş 13 sayı, 2 ribaunt, 6 asist ve Sammy Mejia 13 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle oynadı.

Turnuvada yarın 16.30\'da Yeşilgiresun Belediyespor - PAOK, 19.00\'da Aris - TOFAŞ maçları oynanacak.

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