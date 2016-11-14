T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da ana sınıflarına dinsel eğitim

Bursa’da ilk okullarına bağlı ana sınıflarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında imzalanan protokolle “Dinimi seviyorum – öğreniyorum” projesi başladı

14 Kasım 2016 23:01

Bursa’da ilk okullarına bağlı ana sınıflarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında imzalanan protokolle “Dinimi seviyorum – öğreniyorum” “projesi” hayata geçirildi.

ABC Gazetesi’nin haberine göre, velilere dağıtılan ve velilerin imzalaması istenen belgede şu ifadelere yer verildi;

"İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında yapılan protokol gereği 4-6 yaş okul öncesi eğitim öğrencilerine yönelik hazırlanan Dinimi seviyorum-öğreniyorum projesi kapsamında okulunuzda açılacak kursa velisi olduğum ve aşağıda bilgileri yazılı olan öğrencimin katılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim."

 

ETİKETLER

anaokuluanasınıfıçocukdini eğitimbursaDinimi seviyorum öğreniyorum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24