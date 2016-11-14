Bursa'da ana sınıflarına dinsel eğitim

Bursa’da ilk okullarına bağlı ana sınıflarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında imzalanan protokolle “Dinimi seviyorum – öğreniyorum” “projesi” hayata geçirildi.

ABC Gazetesi’nin haberine göre, velilere dağıtılan ve velilerin imzalaması istenen belgede şu ifadelere yer verildi;

"İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında yapılan protokol gereği 4-6 yaş okul öncesi eğitim öğrencilerine yönelik hazırlanan Dinimi seviyorum-öğreniyorum projesi kapsamında okulunuzda açılacak kursa velisi olduğum ve aşağıda bilgileri yazılı olan öğrencimin katılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim."