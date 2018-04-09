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Bursa'da Afrin şehitleri anısına hatıra ormanı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nce Mudanya'da, Afrin şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu

09 Nisan 2018 18:29

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nce Mudanya\'da, Afrin şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu. Afrin Şehitleri Hatıra Ormanı’nda ilk fidan dikimini yapan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, \"Afrin\'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen askerlerimiz yüreklerimizi dağladı. Onların hatıralarını yaşatmak için onlar adına bir hatıra ormanı oluşturmak istedik” dedi.
Bursa\'nın Mudanya ilçesi Hasköy Mahallesi’nde Bursa Başsavcılığı ile Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından \'Afrin Şehitleri Hatıra Ormanı\' oluşturulması için fidan dikildi. Fidan dikme töreninde konuşan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, \"Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen askerlerimiz yüreklerimizi dağladı. Onların hatıralarını yaşatmak için bizler de burada onlar adına bir hatıra ormanı oluşturmak istedik. Bir ağacın memlekete her anlamda büyük katkısı vardır. Yine peygamber efendimiz bir hadis-i şerifinde \'Kıyamet kopmaya yakın birinizin elinde bir ağaç fidanı bulunsa, kıyamet kopmadan onu dikmeye gücü yeterse hemen diksin\' buyurmuştur. Bu yüzden bizler de bu bilinçle, imkan buldukça bu memleketin ağaçlandırılmasına her türlü katkıyı sunmalıyız\" dedi.
Başsavcı Uğurhan Kuş ve eşi Kadriye Kuş\'un ilk fidanı dikmesinin ardından katılımcılarla toplamda 500 adet fidan dikildi. Orman alanına bir aylık süre sonunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'nde kamu yararına çalışan yükümlüler ile 2 bin fidan dikileceği belirtildi. Ağaçlandırma programına Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Bursa Adli Yargı Komisyon Başkanı  Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili  Sinan Sezer, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Sancak ve aileleri, hakim, savcı, adliye personeli ve aileleri, kamu yararına çalışan yükümlüler katıldı.

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