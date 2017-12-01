Bursa'da adalet sarayında kan bağışı kampanyası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'nce adliye sarayında düzenlenen \'Kan Bağışı\' kampanyasına hâkim, savcı, personel ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Bursa Adalet Sarayı\'nda Cumhuriyet Başsavcılığı ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'nce düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılım yoğun oldu. Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir ve 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hâkim Selçuk Yağmur da kan bağışında bulunarak, kampanyaya destek verdi. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, \"Her yıl binlerce insan bir kaza ya da hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybediyor. Bugün adliyemiz için başlangıç olacak kan bağışı etkinliğimizi bundan sonra da geneleksel hale getirerek devam ettireceğiz. Bağışta bulunan arkadaşlarımıza, personelimize ve bu programda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum\" dedi.

Bursa Kızılay Kan Merkezi görevlilerinin incelemelerinin ardından, katılımcılardan birer ünite kan aldı. Kan bağışı yapanlar, \"Verdiğimiz kanla bir can kurtarmak bizleri mutlu edecek\" diye konuştu.



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