Bursa'da, 3 ilçede okullar tatil edildi

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Büyükorhan, İnegöl ve Mudanya ilçelerindeki okullar bugün için tatil edildi. Mustafakemalpaşa ilçesinde ise taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Büyükorhan, İnegöl ve Mudanya ilçelerinde eğitim veren tüm okullarda 8 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, Mustafakemalpaşa ilçesinde de taşımalı eğitim gerçekleştiren okullarımız 8 Ocak Salı günü tatil edilmiştir\" denildi.



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