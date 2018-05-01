T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da 1 Mayıs coşkusu

Gürkan DURAL- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, bir araya gelen binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü coşkuyla kutladı

01 Mayıs 2018 18:33

Gürkan DURAL- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, bir araya gelen binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü coşkuyla kutladı.
Bursa\'da 1 Mayıs coşkusu yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla birlikte yaşandı. Saat 12.00\'den itibaren Kent Meydanı\'nda toplananlar, arama noktasını geçmelerinin ardından yürüyüş yerine geldi. Saat 13.00\'de  başlayan yürüyüşle katılımcılar Darmstadt Caddesi üzerinden Atatürk Syadyumu Meydanı\'na geldi. Burada ikinci arama noktasından da geçen grup, meydanda toplandı. Yürüyüşe KESK, Eğitim-İş, Emekliler, Eğitim-Sen, DİSK gibi sendikaların yanı sıra Bursalılar,  açtıkları pankartlarla, \'Yaşasın 1 Mayıs\' sloganı atarak  eski Atatürk Stadyumu\'nun bulunduğu alana geldi. Burada yapılan konuşmaların ardından kutlamalar, Grup Abdal konseri ile son bulacak.
Öte yandan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede çok geniş güvenlik tedbirleri aldı. Yürüyüş yapılan yolu barikatlarla kapatan ekipler, drone ile havadan güvenlik kontrolü sağladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURAL BerktuğDHABURSAMayıs EmekDayanışma GünüBursaMayısSaatKent MeydanıDarmstadt CaddesiAtatürk Syadyumu MeydanıBuradaYürüyüşe KESK Eğitimİş Emekliler EğitimSen DİSKBursalılarAtatürk Stadyumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24