Bursa tesisleşmede vizyon yükseltti

BURSA,(DHA)

Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç.Dr.Süleyman Şahin, sporun temsilcileriyle birlikte Bursa\'nın çeşitli bölgelerinde tamamlanan ve yapımı hızla süren vizyon spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın öncülüğünde son 7 yılda reel değerleriyle 500 milyon TL yatırımın yapıldığı Bursa, vizyon spor tesislerine bir bir kavuşuyor. Bursa\'nın dört bir köşesinde tamamlanan, yapımı süren vizyon tesislerin yerinde görülmesi ve kullanımıyla ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere, spor ailesinin isteği üzerine tesislere inceleme gezisi düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç.Dr.Süleyman Şahin\'in rehberliğinde taban birliklerinin yöneticileri, ilçe belediye başkanları ve Federasyon İl Temsilcilerinin katıldığı inceleme gezisi, 150 bin kişilik etkinlik ve spor alanıyla 7/24 vatandaşın hizmetine sunulan Millet Bahçesiyle başladı. Şehircilik açısından en güzel kentsel dönüşüm örneğinin sergilediğini ifade eden İl Müdürü Şahin, 150 bin kişilik ışıklandırmalı konser ve etkinlik alanıyla 7/24 vatandaşın hizmetine sunulan millet bahçesi, tartan zeminli atletizm pisti, bisiklet ve yürüyüş yolları ile her yaştan insana dinlenme ve spor yapma imkânı sunduğunu belirtti.

BURSA, TÜRKİYE\'NİN EN ÖNEMLİ SPOR KOMPLEKSLERİNDEN BİRİNE KAVUŞUYOR.

İnceleme kapsamında Yıldırım ilçesinde Otosansit\'in yanındaki 34 bin metrekarelik alana yapılan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi de gezildi. Dev spor kompleksinde Olimpiyat Şampiyonu Haltercimiz Naim Süleymanoğlu\'nun isminin yaşatılacağını da dile getiren İl Müdürü Şahin, bu yıl açılmasını planladığımız tesiste 2 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonu, olimpik jimnastik salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, 4 bireysel antrenman salonu, sağlıklı yaşam ve kondisyon merkezi ve gençlik ofisleri ile Bursa\'da hem vefanın simgesi hem de ülke sporunun merkezi olacak\" dedi.

\"ŞEHRİN BİR UCUNDAN DİĞER UCUNA ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILIYOR\"

Yıldırım Karapınar-Değirmenönü Gençlik Merkezi, Kestel Olimpik Buz Pateni-Hokeyi Salonu, Kestel 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu, Gürsu Gençlik Merkezi, Gürsu Spor Fabrikası, Kapalı Atletizm Salonu\'nu da gezen sporun temsilcilerine, İl Müdürü Şahin tarafından 200 yatak kapasiteli Sporcu Kamp Eğitim Merkezinde sunum yapıldı. İlçelerde de tamamlanan, yapımı süren ve yapılması planlanan tesislerin yanı sıra sentetik zeminli futbol sahaları ve sporcu sayılarıyla ilgili ayrıntılı bilgi veren İl Müdürü Şahin, \"Bursa\'nın bir ucundan diğer ucuna, Buz Pateni Salonu, Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, Kapalı Atletizm Salonu, gençlik, sosyal yaşam ve spor kompleksleri, yüzme havuzları, kamp merkezleri ile gençlik merkezleri gibi önemli yatırımlar yapılıyor. Bu tesislerin bir kısmı bitti, bir kısmının da yapımı devam ediyor\" diye konuştu.

\"MERKEZİ VE YEREL İŞBİRLİĞİYLE TESİSLERİMİZ TAMAMLANIYOR\"

Spor ailesi olarak yapımı biten tesislerin gençler ve vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmasını sağlamak için planlama yapacaklarını da sözlerine ekleyen İl Müdürü Şahin, Bursa\'ya bu yatırımların kazandırılmasına onay ve destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı ile, destek sağlayan Vali İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık\'a teşekkür etti. İl Müdürü Şahin, \"Bir taraftan Bakanlığımız bir taraftan belediyelerimiz bir taraftan da Valiliğimiz ve milletvekillerimizin desteğiyle bu tesislerimiz tamamlanıyor. Bu tesislerimizin amacına en uygun şekilde hizmet vereceğine inanıyorum. İnşallah bu tesislerimiz Bursa\'mıza ve ülkemize hayırlı olur\" ifadelerini kullandı.

Yapımı tamamlanan tesislerin en verimli şekilde kullanılması için yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinin yapıldığı gezide, tesislerin Bursa\'nın spor vizyonunu güçlendireceğini vurgulayan taban birlikleri ve Federasyon İl temsilcileri de konuyla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.

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