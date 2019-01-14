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Bursa polisinden Yüksekovalı liselilere kitap

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki lisenin kütüphanesinde yeterli kitap olmadığını öğrenince harekete geçti

14 Ocak 2019 19:11

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memurları, Hakkari\'nin Yüksekova ilçesindeki lisenin kütüphanesinde yeterli kitap olmadığını öğrenince harekete geçti. Polisler, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile Yüksekovalı öğrencilere karne günü teslim edilmek üzere 2 bin 615 kitap gönderdi.
Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nin kütüphanesinde yeterli kitap olmadığını öğrenince harekete geçti. Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Ak\'ın talimatı üzerine konuyla ilgili proje hazırlayarak Bursa Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı şubelere yazı gönderdi. Yazıda, Yüksekovalı öğrenciler için kütüphane oluşturulacağı ve gönüllülük esasına göre destek vermek isteyen polis memurlarından kitap toplanacağı ifadelerine yer verildi.
Kısa sürede bütün emniyet personelinin desteğiyle Yüksekovalı öğrenciler için 2 bin 615 kitap toplandı. Toplanan kitaplar Toplum Destekli Polis ekiplerince zarar görmeyecek şekilde kolilere konuldu ve öğrencilere karne günü teslim edilmek üzere Yüksekova\'ya gönderildi. Kitapları Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teslim alacağı ve öğrencilere ulaştıracağı belirtildi.

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