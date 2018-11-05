Bursa kompozit üretim merkezi olacak

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, geleceğin malzemesi olarak kabul edilen kompozitte Bursa\'yı bir üretim merkezi yapmayı hedeflediklerini söyledi.

BTSO tarafından Kompozit Ur-Ge Projesi kapsamında gerçekleştirilen \'Bursa Kompozit Malzemeler Alım Heyeti Faaliyeti\'nde dünyanın farklı ülkelerinden gelen 100\'ü aşkın yabancı alıcı Bursalı firmalarla iş birliği masasına oturdu. BUTEKOM\'da düzenlenen Kompozit Malzemeler Alım Heyeti\'ne katılan 25 Bursalı firma, 100\'ü aşkın yabancı alıcı ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

\'YÜKSEK KATMA DEĞERLİ SEKTÖRLERE DÖNÜŞÜM\'

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, Bursa sanayisinin rekabet gücünü artırmak amacıyla sanayide yüksek katma değerli sektörlere dönüşüm hamlesi başlattıklarını söyledi. Kompozit sektörünün de katma değeri yüksek ürünler ürettiğini ve dünya genelinde pazarının istikrarlı biçimde büyüdüğünü kaydeden Gülmez, \"Geleceğin malzemesi olarak nitelendirilen kompozit sektöründe Bursamızın söz sahibi olmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı destekleriyle başlattığımız Ur-Ge projesi ile firmalarımızın ihracat kapasitelerini geliştirecek çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Düzenlediğimiz alım heyeti faaliyeti de kentimizin sektördeki yeteneğini ve potansiyelini dünyaya tanıtabilmesi açısından büyük değer taşıyor\" dedi.

\'İKMAMM DEĞER KATACAK\'

BTSO tarafından BUTEKOM içerisinde hayata geçirilecek İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi (İKMAMM) hakkında da katılımcılara bilgi veren Gülmez, merkezde kompozit malzeme teknolojileri alanında lisansüstü eğitim, temel ve uygulamalı araştırma, ürün geliştirme, üretim ve ticarileştirme faaliyetleri gerçekleştirileceğini kaydetti. Gülmez, yakın zamanda faaliyete geçecek merkezin Bursa\'nın kompozit sektöründe marka kent olma hedefine önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

120\'Yİ AŞKIN İŞ GÖRÜŞMESİ

Davetli konuşmacılar tarafından Türkiye, Avrupa, Rusya ve Pakistan\'da kompozit sektörü konularında teknik sunumlar gerçekleştirilmesinin ardından ikili iş görüşmelerine geçilen programda, iki gün süresince 120\'yi aşkın görüşme gerçekleştirildi. Program kapsamında ayrıca yabancı alıcılar iş birliği yapmayı planladıkları Bursa firmalarının üretim tesislerini de ziyaret etti.



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