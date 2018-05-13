T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursa, efsanesine veda ediyor!

Arjantinli yıldız, son maçına çıkıyor

13 Mayıs 2018 19:05

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Bursaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklayan ve Bursa’daki son maçına çıkan Arjantinli yıldız Pablo Batalla için karşılaşma öncesi veda töreni düzenlendi. 

Deneyimli oyuncuya plaket takdim edilirken, adının ve Bursaspor kariyerindeki başarılarının yazılı olduğu 10 numaralı forma da verildi.

Taraftarların sevgilisi haline gelen deneyimli oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılacağını, Arjantin’de 1 yıl daha futbol oynayarak hayalini gerçekleştirdikten sonra kariyerini noktalayacağını açıklamıştı. Karşılaşma öncesi plaket ve Bursaspor kariyerindeki başarılarının yazılı olduğu forma hediye edilen Batalla için taraftarlar da pankartlar açtı. Stadyumun scoreboardlarında Batalla’nın attığı gollerin görüntüleri yayınlanırken, reklam panolarında ise ‘Sonsuza kadar Pablo’ ve ‘Pablo Martin Batalla’ yazıları yer aldı. 8 sezonda 248 maça çıktı Bursaspor’un Süper Lig’deki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve yeşil-beyazlı forma ile görev aldığı 8 sezonda toplam 248 resmi maça çıkan yıldız isme taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerde hep bir ağızdan Pablo Martin Batalla tezahüratları yapılırken, duygusal anlar da yaşadı. Maç öncesi stadyum zeminine 2 büyük Batalla forması açıldı.

ETİKETLER

Pablo BatallaArjantinli yıldızBursasporSpor Toto Süper Ligvedaayrılıkson maçTrabzonsporBursaefsane isimfutbolcuayrılık10 numara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24