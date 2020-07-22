Bursa'da gol sesi yok

TFF 1. Lig Play-Off turu ilk maçında oynanan Bursaspor-Adana Demirspor karşılaşması golsüz beraberlikle tamamlandı.

Bursaspor ile Adana Demirspor kıran kırana bir karşılaşma sahneledi. Ev sahibi Bursaspor'un üstün olduğu ve net gol fırsatlarından yararlanamadığı maçta konuk ekip Adana Demirspor ise varlık gösteremedi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın ikinci 45 dakikasında da gol sesi çıkmayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 beraberlikle bitti.

İki takım arasındaki rövanş maçı 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Tur atlayacak iki takım arasındaki Play-Off finali 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı finalin yeri ise daha sonra ilan edilecek.