Burkina Faso'nun sıtmayla savaşı



Halen sıtmaya karşı etkin bir aşı yok. Bu yüzden her yıl 600 binin üzerinde insan bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Hastalığa verilen kurbanların çoğu bağışıklık sistemleri daha zayıf olan çocuklar. Dünya Sağlık Örgütü, dakikada bir Afrika'da bir çocuğun öldüğünü kaydediyor. Afrika'nın batısında, Burkina Faso'da durum daha da vahim. Bu yüzden ülkede hastalıkla mücadele için öncelikle okul çocuklarına odaklı çalışmalar yapılıyor.

Bir okulda, öğretmenlerinin “kimler sıtmaya yakalandı” sorusuyla, 80 öğrencinin hemen hepsi ellerini kaldırıyor. Aralarında sadece tek bir çocuğun sıtma hastalığı geçirmediği anlaşılıyor..

Burkina Faso hükümeti, sıtmayla mücadelenin öncelikli meseleleri olduğunu söylüyor. Zira bu tropikal hastalık ülkedeki bir numaralı ölüm sebebi. Burkina Faso 17 milyonluk bir nüfusa sahip. 2013 yılında yaklaşık 7 milyon sıtma vakası kayıtlara geçti. Burkina Faso Sağlık bakanı Lene Sebgo, 5 yıl içerisinde sıtma vakalarını yarıya indirmeyi hedefliyor. Sağlık Balanlığı'na bağlı Ulusal Sıtma Kontrol Programı'nın korrdinatörü olan Patrice Combary, "Okul çocuklarına odaklanıyoruz, çünkü onlar öğretmenlerini dinliyorlar. Kendilerine anlatılanları ezberleyerek tekrar ediyor ve bilinçleniyorlar" sözlderiyle okul çocuklarının hastalıkla mücadelede planındaki öneminin altını çiziyor.

Sıtma hakkındaki temel öğretiler yıllar boyunca Burkina Faso okul müfredatının bir parçası olagelmiş. Fakat hükümet bu bilgileri öğretmenlerle sürekli iletişimde bulunarak güncellemekteler.

Sağlık bakanlığı'nın tavsiyesi olarak, çocuklara neyi yapmamaları gerektiğine örnek olarak cibinlik kullanmadan uyuyanların fotoğrafları gösteriliyor.. Sonra da cibinlikle uyuyanların gösterildiği fotoğraflarla, ne yapmaları gerektiği anlatılıyor.

Eğitim oyunları tasarımları üzerine Fransız bir uzman, Moski kit adını verdiği sıtma üzerine bir oyun tahtası geliştirmiş. Çocuklar zar atarak oyun tahtasındaki parçaları kurallara göre hareket ettiriyorlar.

Kırmızı bölgede, hatalı bir tutumdan nasıl uzaklacaklarını öğütleyen fotoğraflarla karşılaşıyorlar. Örneğin, yerel marketten sıtma tabletleri alan bir kişi resmediliyor. Oyunun her etabında yapmaları ve yapmamaları gerekenleri simgeleyen fotoğraflar yer alıyor. İlaçların eczaneden alınmasının gerektiğini simlegeleyen fotoğraflar gibi. Combary, tüm toplumlarda değişimin yolunun çocuklardan geçtiğine inanıyor.