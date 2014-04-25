T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Burkina Faso'nun sıtmayla savaşı

17 milyonluk nüfusunun 7 milyonu sıtma hastalığına yakalanan Burkina Faso, mücadeleye çocuklarla başladı.

25 Nisan 2014 18:34


Halen sıtmaya karşı etkin bir aşı yok. Bu yüzden her yıl 600 binin üzerinde insan bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Hastalığa verilen kurbanların çoğu bağışıklık sistemleri daha zayıf olan çocuklar. Dünya Sağlık Örgütü, dakikada bir Afrika'da bir çocuğun öldüğünü kaydediyor. Afrika'nın batısında, Burkina Faso'da durum daha da vahim. Bu yüzden ülkede hastalıkla mücadele için öncelikle okul çocuklarına odaklı çalışmalar yapılıyor.

Bir okulda, öğretmenlerinin “kimler sıtmaya yakalandı” sorusuyla, 80 öğrencinin hemen hepsi ellerini kaldırıyor. Aralarında sadece tek bir çocuğun sıtma hastalığı geçirmediği anlaşılıyor..

Burkina Faso hükümeti, sıtmayla mücadelenin öncelikli meseleleri olduğunu söylüyor. Zira bu tropikal hastalık ülkedeki bir numaralı ölüm sebebi. Burkina Faso 17 milyonluk bir nüfusa sahip. 2013 yılında yaklaşık 7 milyon sıtma vakası kayıtlara geçti. Burkina Faso Sağlık bakanı Lene Sebgo, 5 yıl içerisinde sıtma vakalarını yarıya indirmeyi hedefliyor. Sağlık Balanlığı'na bağlı Ulusal Sıtma Kontrol Programı'nın korrdinatörü olan Patrice Combary, "Okul çocuklarına odaklanıyoruz, çünkü onlar öğretmenlerini dinliyorlar. Kendilerine anlatılanları ezberleyerek tekrar ediyor ve bilinçleniyorlar" sözlderiyle okul çocuklarının hastalıkla mücadelede planındaki öneminin altını çiziyor.

Sıtma hakkındaki temel öğretiler yıllar boyunca Burkina Faso okul müfredatının bir parçası olagelmiş. Fakat hükümet bu bilgileri öğretmenlerle sürekli iletişimde bulunarak güncellemekteler.

Sağlık bakanlığı'nın tavsiyesi olarak, çocuklara neyi yapmamaları gerektiğine örnek olarak cibinlik kullanmadan uyuyanların fotoğrafları gösteriliyor.. Sonra da cibinlikle uyuyanların gösterildiği fotoğraflarla, ne yapmaları gerektiği anlatılıyor.

Eğitim oyunları tasarımları üzerine Fransız bir uzman, Moski kit adını verdiği sıtma üzerine bir oyun tahtası geliştirmiş. Çocuklar zar atarak oyun tahtasındaki parçaları kurallara göre hareket ettiriyorlar.

Kırmızı bölgede, hatalı bir tutumdan nasıl uzaklacaklarını öğütleyen fotoğraflarla karşılaşıyorlar. Örneğin, yerel marketten sıtma tabletleri alan bir kişi resmediliyor. Oyunun her etabında yapmaları ve yapmamaları gerekenleri simgeleyen fotoğraflar yer alıyor. İlaçların eczaneden alınmasının gerektiğini simlegeleyen fotoğraflar gibi. Combary, tüm toplumlarda değişimin yolunun çocuklardan geçtiğine inanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Burkina FasoSağlıkAfrikaFasoFaso SağlıkLene SebgoBalanlığıUlusal Sıtma Kontrol ProgramıPatrice CombaryFransızMoskiDeutsche Welle Türkçe Haber: Brigitte OsterathBurak Acer Editör: Ahmet Günaltay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24