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Burger King Türkiye’den at eti açıklaması

"Yurtdışında yayınlanan bu haberlerin Türkiye ile ilgilisi yoktur"

04 Aralık 2015 14:49

Burger King kullandıkları köftelerde at eti bulunduğuna dair iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada üretilen hamburgerlerin Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olduğu belirtildi.

Burger King’ten gelen açıklama şöyle:

Burger King ile ilgili olarak haber sitelerinde yer alan “Burger King hamburgerlerinde ve Whopper menüde at eti olduğunu itiraf etti” haberlerine ilişkin olarak müşterilerimizi doğru bilgilendirmek adına aşağıdaki açıklamayı kamuoyunun dikkatine sunarız.

Türkiye’de TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Burger King’in, Türkiye restoranlarında satışa sunulan et ürünlerinin tamamı, yerli ve Türk Gıda Kodeksi’ne uygun şekilde üretim yapan tedarikçilerden temin edilmektedir. Yurtdışında yayınlanan bu haberlerin Burger King Türkiye ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Saygılarımızla

 

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