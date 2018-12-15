Burdur'da yoğun sis

Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da bu sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz yönde etkilerken, görüş mesafesinin zaman zaman 100 metrenin altına düşmesi nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Burdur kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 100 metrenin altına düştü. Karayollarında küçük çaplı maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Burdur- Antalya Karayolu\'nda ise görüş mesafesinin 50 metrenin altına düştüğü noktalar oldu. Sisin etkisini gece yarısı yitireceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI