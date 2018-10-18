Burdur'da 50 kilo skunk ele geçirildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da \'dur\' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün otomobilinde özel eğitimli köpekle yapılan aramada 50 kilo 340 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Çavdır Bölge Trafik ekipleri tarafından Denizli- Antalya karayolunun Çavdır ilçesine bağlı Kayacık köyünde yapılan trafik uygulaması sırasında, \'dur\' ihtarına uymayan sürücülerin kullandığı 2 otomobil, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bayır Mahallesi kavşağında durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeği \'Ödev\' ile birlikte otomobillerden birinde yapılan aramada 50 kilo 340 gram skunk adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, M.Z.Y., Ö.A. ve E.S.N. gözaltına alındı. Olayla ilgili firari O.T. ve O.A.\'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.



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