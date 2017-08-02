Burak Yılmaz Trabzonspor'da

Çin kulübü Beijing Guoan'ın sözleşmesini feshettiği milli golcü Burak Yılmaz, Trabzonspor ile resmen anlaştı.

NTVSpor'un haberine göre bordo-mavililer, 32 yaşındaki golcü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili ekip, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Burak Yılmaz'ın transferi için görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.

Beijing Guoan ekibi, Burak Yılmaz'a veda için yayınladığı mesajda şu ifadeye yer verdi:

"Burak Yılmaz buraya katıldığından beri birçok engeli aştı. Dil sorunu, sakatlıklar ve çok daha fazlası...

Antrenörlerinin kalbinde kısa sürede taht kurdu. Ailevi sebeplerden dolayı maalesef Türkiye'ye dönme arzusu vardı"

Burak Yılmaz, transferiyle ilgili sosyal medyadan yayınladığı video ile taraftara şöyle seslendi:

"Sevgili Trabzonsporlular, bugün kulübümüzün 50. yıldönümü. Trabzonsporumuz 50. yılında. Çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyım. 50. yılımızda üstüme düşen görevi yapıp bugün itibarıyla tekrar Trabzonsporluyum. Hem ülkeme hem de Trabzonspor formasına döndüğüm için çok heyecanlıyım. Sizlerle birlikte yeniden, tekrardan bu forma altında şampiyonluk yaşamak istiyorum. Sizler de 50. yılımızda taraftar olarak desteğinizi esirgemeyin. Forma ve kombine satışlarıyla yanımızda olun. Bu sene bizim için ayrı; önemli bir sene. Desteklerinizi esirgemeyin. Yakında görüşmek üzere..."