Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor

Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılarak Süper Lig'e döneceği iddia edildi.

Fransız ekibi Lille'in yaşadığı tarihi şampiyonlukta başrol oynayan Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı belirtildi. Lille, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli forvetle ile vedalaşmaya hazırlanırken tecrübeli golcünün, Süper Lig'de bir sezon daha forma giyip aktif futbol kariyerine nokta koyacağı aktarıldı.

Akşam gazetesinin haberine göre, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun hedefi Süper Lig'de son kez forma giyip sonrasında futbola veda etmek. Yılmaz, İstanbul'da yaşayabilmek adına Süper Lig'de mücadele eden İstanbul ekiplerinden birisinde forma giymek istiyor. Geçen haftalarda ismi Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz'ın ismi VavaCars Fatih Karagümrük ile de anılıyor.

Hocasıyla arası değil

Geçen sezonki şampiyonlukta teknik direktör Christophe Galtier ile harika bir uyum yakalayan Burak Yılmaz, bu sezonki teknik direktör Jocelyn Gourvennec ile arası limoni. Son olarak Chelsea maçı öncesi Burak Yılmaz hakkında kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Gourvennec, "Oyunculara iyi bir antrenörlük yapmak adına onları tanımalısınız. Kiminle işim olduğunu bilmek isterim. Burak, kanlı canlı biri. Çok sakin olabileceği gibi çok gergin de olabilir. Onunla veya başkalarıyla konuşmanın uygun olduğu zamanlar var. Duyguların yatıştığı bir anda net bir kafayla iletişim kuruyoruz. Hemfikir oluruz ya da olmayız ama tartışmalarımız her zaman yapıcıdır" ifadelerini kullanmıştı.