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Spor

Burak Yılmaz'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

39. dakikada oyundan alınan ve taraftarların protestosuna maruz kalan Ömür, gözyaşlarına hakim olamamıştı

13 Eylül 2021 10:05

Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinde Abdülkadir Ömür, oyundan çıkarken bordo-mavili taraftarlar tarafından ıslıklandı. Milli oyuncu Burak Yılmaz, Ömür'e destek paylaşımında bulundu.

Fransız ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Galatasaray maçında oyundan alınırken bir grup taraftar tarafından tepki gösterilen Abdülkadir Ömür'e yaptığı paylaşımla destek oldu.

Tecrübeli golcü, Galatasaray maçında oyundan alınırken bir grup taraftar tarafından ıslıklandığı için yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamayan Abdülkadir Ömür'e sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla destek verdi.

TIKLAYIN - 39. dakikada oyundan alınan Abdülkadir Ömür gözyaşlarını tutamadı

Burak Yılmaz'ın paylaşımı:

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