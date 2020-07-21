Burak Yılmaz'a Fransa'dan teklif

Ligue 1 ekiplerinden Lille'in milli futbolcu ile ilgilendiği öne sürüldü
21 Temmuz 2020 18:19
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz ile ilgilendiği iddia edildi. Lille Sportif Direktörü Luis Campos, Burak ile temasa geçerek kendisini çok beğendiğini ve takımda görmek istediğini iletti.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle oyuncularına ödeme yapmakta zorlanan Beşiktaş'ta Burak'ın da önemli miktarda alacağı olduğu ve bonservisini alarak serbest kalması durumunda Lille'e transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.
Beşiktaş ile bir yıllık daha sözleşmesi olan Burak Yılmaz bu sezon siyah-beyazlı forma altında çıktığı 26 resmi maçta 14 gol atıp 7 de asist yaptı.