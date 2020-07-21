Burak Yılmaz'a Fransa'dan teklif

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz ile ilgilendiği iddia edildi. Lille Sportif Direktörü Luis Campos, Burak ile temasa geçerek kendisini çok beğendiğini ve takımda görmek istediğini iletti.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle oyuncularına ödeme yapmakta zorlanan Beşiktaş'ta Burak'ın da önemli miktarda alacağı olduğu ve bonservisini alarak serbest kalması durumunda Lille'e transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.