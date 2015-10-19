Bundesliga'da tartışmalı goller



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da 9’uncu hafta pazar günü yapılan iki maçla tamamlandı. Stuttgart Ingolstadt’ı, Hannover de Köln’ü deplasmanda aynı sonuçla 1-0 yenerken her iki karşılaşmanın sonucu belirleyen gollerinde hakem hataları öne çıktı.

Köln ile Hannover’i karşı karşıya getiren müsabakada konuk takım bulduğu tek golle rakibini 1-0 yendi. Hannover böylece beş aylık bir aradan sonra deplasmanda galibiyet almanın sevincini yaşadı. Leon Andreasen’in 38’inci dakikada topu koluyla Köln ağlarına göndermesini (en üst resim) karşılaşmanın hakemi ve yardımcıları görmeyince poziyon gol olarak değer kazandı. İki maç üst üste kazanan Hannover bu sonuçla düşme hattından çıkarak 14’üncülüğe yerleşti. Ev sahibi Köln ise evinde 14 maç sonra kaybederken, puan cetvelinde dördüncü sıraya yükselme şansını kullanamadı.

Karşılaşma sonrası Köln'ün sportif direktörü Jörg Schmadtke yedikleri gole tepkisini “48 bin 700 kişi görüyorsa, maçın dört hakemi de görmek zorunda” sözleriyle dile getirirken golün kahramanı Andreasen ise “Elbette düdük çalınabilirdi. Açıkça bir elle oynama vardı. Ancak maç sırasında her şey çok hızlı gelişti” diye konuştu.

Stuttgart'ın golünde ofsayt tartışmaları

Pazar gününün diğer mücadelesinde Ingolstadt’ı konuk eden Stuttgart rakibini 1-0 yenerek kötü gidişata dur dedi. Maçın tek golünü ofsayt tartışmalarının olduğu bir pozisyonda Daniel Didavi attı (59.). Kırmızı-beyazlılar böylece sahasındaki 4 maçlık yenilgi serisinin ardından galip gelirken, lige sezon başında yükselen Ingolstadt ise deplasmanda ilk kez kaybetti.

Ev sahibi takımın Polonyalı kalecisi Przemyslaw Tyton 4’üncü dakikada Mathew Leckie’nin penaltısında gole izin vermezken sonraki bölümde de gösterdiği başarılı performansla takımının galibiyetine katkı sağladı. Stuttgart'ta 86’ncı dakikada ikinci sarı kartını gören Geoffrey Serey oyun dışı kaldı.

Bayern'den yeni rekor

Lider Bayern Münih, Werder Bremen’i deplasmanda Thomas Müller’in tek golüyle (23.) yenerek puan cetvelinde en yakın rakibi Borussia Dortmund’un 7 puan önünde 27 puanla liderliğini devam ettirdi. Bavyera ekibi sezonun 9’uncu haftasında 9’uncu galibiyetini alarak kendisine ait olan 8 maçlık rekoru da kırmış oldu.

Mönchengladbach geçici teknik direktörü Andre Schubert yönetiminde başarı serisini devam ettirdi ve üst üste dördüncü galibiyetini Eintracht Frankfurt’u 5-1 yenerek aldı. Ligin yeni takımlarından Darmstadt haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza atarak Augsburg deplasmanında 2-0 kazandı. Hamburg ile Bayer Leverkusen arasındaki mücadele 0-0 sona ererken Wolfsburg, Max Kruse’nin hat-trick yaptığı maçta Hoffenheim’ı 4-2 mağlup etti. Schalke Hertha Berlin karşısında son dakika golüyle 2-1 galip gelirken Borussia Dortmund ile eski takımı Mainz'a konuk olan Thomas Tuchel, rakibini deplasmanında 2-0 yendi.

10’uncu haftanın programı

23 Ekim Cuma: Hoffenheim-Hamburg

24 Ekim Cumartesi: Darmstadt-Wolfsburg, Hannover-Eintracht Frankfurt, Mainz-Werder Bremen, Bayern Münih-Köln, Bayer Leverkusen-Stuttgart, Ingolstadt-Hertha Berlin

25 Ekim Pazar: Borussia Dortmund-Augsburg, Mönchengladbach-Schalke.