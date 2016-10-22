Bundesliga'da sürprizler haftası

Hertha Berlin 2 - Köln 1

Cumartesi günü oynanan haftanın üst sıraları ilgilendiren maçında Hertha Berlin Köln karşısında 2-1'le hakettiği bir galibiyet alarak rakibine de bu sezon ilk mağlubiyetini tattırdı. İlk yarıda oyunun hakimi olan başkent ekibi henüz 13. dakikada Vedad Ibisevic'in golüyle öne geçti. İkinci yarıyla birlikte Köln maça döndü ve golcü oyuncusu Anthony Modeste ile 65. dakikada beraberliği yakaladı. Ancak bu gol ev sahibi takımı oyun disiplininden koparmadı. Niklas Stark 74. dakikada maçın 2-1'lik skorunu belirleyen golü kaydetti.

Konuk takım kalan bölümde yeniden beraberliği sağlamak için elinden geleni yaptı. Ancak önce direklere, ardından Rudnevs'in golünü faul gerekçesiyle geçersiz sayan hakeme takıldı.

Hertha Berlin bu sonuçla Bayern ile puanını eşitleyerek liderin yeni takipçisi oldu. Köln ise 4. sıraya geriledi. Hertha Berlin 9. haftada 30 Ekim Pazar günü Hoffenheim'a konuk olurken Köln aynı gün Hamburg ile evinde oynayacak.

Bayer Leverkusen 0 - Hoffenheim 3

Leverkusenli oyuncular maçın sona ermesiyle birlikte soyunma odasına ıslıklar eşliğinde gitti. Bayer Leverkusen deplasmanında da 3-0'la kazanan Hoffenheim, ligde son haftalardaki yükselişini sürdürdü. Ev sahibi takım, geçen sezon Hoffenheim'dan transfer ettiği Kevin Volland'ın henüz 6. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle rakibi karşısında neredeyse maçın tamamında bir kişi eksik mücadele etmek zorunda kaldı.

Kerem Demirbay Hoffenheim'da 15. dakikada gol perdesini açan isim oldu. Leverkusen ilk yarıda skoru lehine çevirecek bir oyun oynayamazken rakip takım farkı artıracak arayışlarını sürdürdü ve ikinci yarının başında Sandro Wagner'in golüyle 2-0'ı yakaladı (49.). Leverkusen'de teknik direktör Roger Schmidt Hoffenheim teknik direktörü Nagelsmann'a hakaret edince tribüne gönderildi. Leverkusenli futbolcular da iyice oyun disiplininden koptu. Hoffenheim 60. dakikada Steven Zuber ile farkı 3'e yükseltirken zorlanmadı.

Hoffenheim güçlü rakibini sahasında 3-0 yenerek bu sezon üst üste 4. galibiyetini aldı. Puan cetvelinde 3. sıraya yükselen mavi-beyazlılar namağlup unvanını da sürdürdü. Leverkusen kendi evindeki son yenilgisini mart ayı başında 4-1'lik skorla Werder Bremen'den almıştı. 11. sıraya gerileyen kırmızı-siyahlılar bu sezonki inişli-çıkışlı grafiğini sürdürdü. Bayer Leverkusen 9. haftada 29 Ekim Cumartesi Wolfsburg'a konuk olurken Hoffenheim 30 Ekim Pazar günü Hertha Berlin'i ağırlayacak.

Darmstadt 3 - Wolfsburg 1

Wolfsburg'da teknik direktörlük değişikliği de işe yaramadı. 'Kurtlar' Dieter Hecking'in görevden alınıp yerine Valerien Ismael'in gelmesinden beş gün sonra ligin mütevazı takımlarından Darmstadt'a da 3-1 kaybederek puan cetvelinde 15. sıraya geriledi.

Anis Ben-Hatıra serbest vuruş golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol öncesi rakibi Laszlo Kleinheisler'e yaptığı faul nedeniyle Jeffrey Bruma kırmızı kartla oyun dışı kalınca konuk takım uzun süre bir kişi eksik mücadele etti. Mario Gomez 60. dakikada Wolfsburg formasıyla ilk golünü atsa da bu skor mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Kleinheisler (68.) ve Sandro Sirigu (76.) Darmstadt'ın bu sezon ikinci galibiyetini almasına katkı sağlayan diğer isimler oldu.

Darmstadt 9. haftada 29 Ekim Cumartesi günü RB Leipzig'i konuk edecek. Wolfsburg ise Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

Ingolstadt 3 - Borussia Dortmund 3

Şampiyonluk adayı Borussia Dortmund 8. haftada geç gelen bir beraberliğe razı oldu. Sarı-siyahlılar düşme hattındaki Ingolstadt karşısında 1 puanı uzatma dakikalarında Christian Pulisic'in golüyle kurtardı. Ev sahibi takım Markus Suttner'in kullandığı serbest vuruşlarda önce Almog Cohen (6.) ardından Dario Lezcano ile (29.) ilk yarım saatte iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kötü bir görüntü çizen konuk takım Pierre-Emerick Aubameyang'ın 59. dakikada attığı golle maça yeniden döndü. Ancak bu golden bir dakika sonra Lezcano ikinci golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı (60.). Ev sahibi takım 3-1'lik skorun ardından savunmaya çekilince Thomas Tuchel'in Dortmund'u ataklarını sıklaştırdı. 69. dakikada Adrian Ramos farkı yine 1'e indirdi. Uzatma dakikalarında Pulisic'in golü 3-3'lük skoru belirledi.

Ingolstadt bu sonuçla bir sıra yükselerek ligin son sırasını Hamburg'a bıraktı. Darmstadt 9. haftada 29 Ekim Cumartesi günü RB Leipzig ile karşılaşacak. Üç maçtır kazanamayan Borussia Dortmund ise Schalke'yi konuk edecek.

Freiburg 2 - Augsburg 1

Freiburg evindeki galibiyet serisini devam ettirdi. Ligin yeni takımı, Augsburg'u da 2-1 yenerek bu sezon sahasında oynadığı 4. maçından da galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi takım 66. dakikada Maximilian Philipp ile öne geçerken, oyuna sonradan giren Nils Petersen 78. dakikada farkı 2'ye yükseltti. Augsburg'ta Halil Altıntop'un golü (84.) takımına puan getirmeye yetmedi.

Freiburg 9. haftada 29 Ekim Cumartesi günü Werder Bremen deplasmanına gidecek. Augsburg ise Bavyera derbisinde Bayern Münih'i konuk edecek.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ