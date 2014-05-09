Bundesliga'da perde kapanıyor



Alman Birinci Futbol Ligi’nde heyecan son haftaya kaldı. 2013-2014 sezonu, Cumartesi günü (10 Mayıs) oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Ligden doğrudan düşecek 2 takım 34’üncü hafta maçlarıyla belli olacak. Son üç sırayı paylaşan ve aralarında birer puan fark bulunan 16’ncı Hamburg, 17’nci Nürnberg ve 18’inci Braunschweig, play-off maçı oynama sırası olan 16’ncılık için mücadele verecek.

Son hafta Mainz deplasmanına çıkacak olan Hamburg’un teknik direktörü Mirko Slomka “Hedefimiz kümede kalmak. Bunun için 16'ncı sırayı kaybetmek istemiyoruz. Mainz karşısında bu avantajı korumaya çalışacağız” diyor. Slomka sakatlığını atlatarak yeniden takıma dönen Pierre-Michel Lasogga'ya çok güveniyor. Genç golcü 19 maçta 12 gol kaydetti. Slomka, rakibinin UEFA Avrupa Ligi’ne katılım sırası olan 7’nci sırayı korumak için mücadele edeceğinin farkında. Ancak daha önce de böyle bir deneyim yaşamış olan Alman teknik adam 2010’da Hannover’i çalıştırırken Bochum’u 3-0 yenmiş ve takımının son haftada kümede kalmasını sağlamıştı.

Nürnberg'e zor deplasman

Son üç arasında en zor görev Nürnberg’in. Geçici teknik direktör Roger Prinzen yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, lig 3’üncülüğünü kaybetme riski bulunan Schalke karşısında başarılı olmaya çalışacaklar. Schalke için ligi üçüncü sırada tamamlamak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılmak anlamına geliyor. Prinzen “bunu söylemek çılgınlık gibi gelebilir ama ben çocuklara inanıyorum. Onlara olan inancımı yitirirsem işte o zaman gerçekten kaybederiz” diyor. Bu sezon takımın parlayan tek ismi olan golcü Josip Drmic’e Schalke karşısında çok iş düşecek. Drmic’in transfer listesinde yer aldığı Bayer Leverkusen ise Schalke’nin 3 puan gerisinde. Üçüncü sıraya göz diken kırmızı-siyahlılar, Werder Bremen engelini kayıpsız geçip, Schalke’nin yenilgi haberini bekleyecek.

“Mucizeyi başarmak istiyoruz”

Lig sonuncusu Eintracht Braunschweig ise Hoffenheim deplasmanına 6 bin taraftarıyla gidiyor. Teknik direktör Torsten Lieberknecht “Taraftarlarımız bize deplasmanda oynadığımızı unutturacak. Bu takım için büyük moral olacak” diyor. Braunschweig'a 16’ncılık için Hoffenheim deplasmanında kazanması yetmeyecek, Hamburg ve Nürnberg’in de puan kaybetmesi gerekiyor. Ancak Braunschweig şu ana kadar ligdeki tek ve ilk deplasman galibiyetini 7 ay önce almış ve 8’inci hafta maçında Wolfsburg’u yenmişti. İstatistikleri bir kenara bırakan Lieberknecht “Ekibim kazanmak ve bir mucize yaratmak istiyor” diye konuşuyor. Bundesliga’yı 16’ncı sırada tamamlayan takım, kümede kalmak için ikinci ligi üçüncü sırada tamamlayan ekiple iki maçlık play-off serisine çıkarken 17’nci ve 18’nci takımlar doğrudan ikinci lige düşecek.

Bayern Münih 24. şampiyonluğu kutlayacak

Lig ikincisi Borussia Dortmund, 17 Mayıs’ta Bayern Münih ile Federasyon Kupası finaline çıkacağı Olimpiyat Stadı’nda Hertha Berlin’e konuk olacak. Sarı-siyahlılar böylece önemli final öncesi sahaya alışma imkanı bulacak.

Şampiyonluk rekortmeni Bayern Münih ise kümede kalmayı geçen hafta garantileyen Stuttgart’ı konuk edeceği maçta form tutmaya çalışacak. Bavyera ekibine 24’üncü şampiyonluk kupasını maçtan sonra Alman Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Reinhard Rauball verecek.

Wolfsburg ile Borussia Mönchengladbach arasındaki karşılaşma UEFA Avrupa Ligi’ne doğrudan katılım sırası olan lig beşinciliğini netleştirecek olması açısından önemli. Ancak Bayer Leverkusen’in yenilmesi durumunda her iki takımın da kendini Şampiyonlar Ligi ön eleme sırası olan dördüncülükte bulma şansı var.

Augsburg'un da UEFA Avrupa Ligi'ni katılma şansı tükenmedi. Mainz'ın Hamburg'a yenilmesi ve Augsburg'un Eintracht Frankfurt karşısında en az 1 puan alması halinde Augsburg, UEFA Avrupa Ligi ön eleme sırası olan yedinciliğe yükselecek. Herhangi bir korkusu ya da umudu olmayan iki takımın mücadelesinde ise Tayfun Korkut'un takımı Hannover 96, Freiburg' u konuk edecek. Cumartesi günü (10 Mayıs) oynanacak 34'üncü hafta karşılaşmalarının tamamı TSİ 16:30'da başlayacak.