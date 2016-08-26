Bundesliga’da perde açılıyor



Geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Bayern Münih yine Bundesliga'nın en büyük şampiyonluk adayı. Bavyera ekibi 2016/2017 sezonunun bu akşamki açılış maçında Werder Bremen'i ağırlayacak.

Yıldız isimleri tutan Bayern Münih kadrosunu Borussia Dortmund'tan milli savunmacı Mats Hummels ve Benfica'dan Renato Schanches gibi isimlerle güçlendirdi. Takım üç yıllık Pep Guardiola döneminin ardından bu sezondan itibaren İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'ye emanet.

Bayern Münih Werder Bremen karşısında favori. Bremen ekibi geçen sezon kümede kalma mücadelesi verdi ve bu sezona da iyi başlamadı. Teknik direktör Viktor Skripnik baskı altında. Takımı geçen haftaki Almanya Kupası ilk tur maçında üçüncü lig temsilcisi Lotte'ye yenilerek elendi. Bayern karşısında bu hezimeti telafi edebilir mi, bilinmez. Zira rakamlar tersini söylüyor. Werder Bremen, Bayern deplasmanında oynadığı son beş maçı kalesinde toplam 26 gol görerek kaybetti. Bremen ekibi Skripnik yönetiminde 4 maçtır rakibine gol atamıyor. Üstelik kupa maçında sakatlanan golcü yeni transfer Max Kruse kesin olarak, baldırından sakatlığı bulunan Cladio Pizarro da büyük ihtimalle ligin açılış maçında forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlılarda Arjen Robben, Kingsley Coman, Douglas Costa, Jerome Boateng ve Holger Badstuber sakatlığı nedeniyle oynamayacak. İstatistiklerden bağımsız olarak ligdeki ilk maçına konsantre olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam Ancelotti “Bundesliga’da şampiyon olmak Avrupa'daki en önemli şampiyonluklardan biridir. Bundesliga İngiltere Premier Ligi ve İspanya Ligi ile aynı seviyededir” diye konuşuyor.

Cuma akşamı Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih – Werder Bremen mücadelesi TSİ 21.30'da başlayacak.

1.haftanın programı

Bundesliga'da ilk haftanın programı şöyle,

26 Ağustos Cuma

Bayern Münih – Werder Bremen

27 Ağustos Cumartesi

Borussia Dortmund – Mainz (TSİ 15:30)

Köln – Darmstadt (TSİ 15:30)

Hamburg – Ingolstadt (TSİ 15:30)

Augsburg – Wolfsburg (TSİ 15:30)

Eintracht Frankfurt – Schalke (TSİ 15:30)

Mönchengladbach – Bayer Leverkusen (TSİ 19:30)

28 Ağustos Pazar

Hertha Berlin – Freiburg (TSİ 16:30)

Hoffenheim – RB Leipzig (TSİ 18:30)